Фондовые индексы США 6 октября снизились

Американские фондовые индексы упали во вторник после того, как президент Трамп разбил надежды на принятие нового пакета мер экономической поддержки до президентских выборов в ноябре.

Индексы росли во второй половине дня, но немедленно развернулись вниз после того, как Трамп сообщил в Твиттере о том, что приказал своим представителям остановить переговоры с демократами о новом пакете помощи, заявив, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси "недобросовестно ведет переговоры".

Dow Jones Industrial Average упал на 375,88 пункта, или 1,3%, до 27772,76 пункта. S&P 500 упал на 47,66 пункта, или 1,4%, до 3360,97 пункта. Nasdaq Composite снизился на 177,88 пункта, или 1,6%, до 11154,60 пункта.

Доходность казначейских облигаций США также упал, так как инвесторы обратились к более безопасным активам, хотя это снижение было заметно более скромным, чем предшествовавший ему рост в течение двух предыдущих сессий.

Свежие политические опросы показывают, что отрыв Байдена от Трампа увеличивается и он может в ноябре одержать убедительную победу над действующим президентом. Некоторые аналитики отмечают, что эта информация способствует росту рынков.

В последние недели инвесторов тревожил сценарий победы того или иного кандидата с минимальным перевесом: такая щекотливая ситуация сулила бы судебные споры и затяжной период неопределенности. Победа демократов теперь ассоциируется с надеждами на то, что после назначения нового правительства конгресс утвердит новую крупную программу государственной помощи населению и компаниям, пострадавшим от коронавируса.

"Месяц или два назад рынкам более предпочтительной виделась победа Трампа, а сейчас оптимальный сценарий - решительная победа Байдена", - комментирует инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк.

В понедельник Трамп, который три дня лечился в больнице от Covid-19, вернулся в Белый дом. Врачи дают осторожные прогнозы. Заболевание Трампа поставило под удар его избирательную кампанию и внесло неопределенность в назначение нового члена Верховного суда. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл отменил назначенные голосования, после того как у нескольких сенаторов от Республиканской партии подтвердился диагноз "Covid-19". В то же время он добавил, что слушания по вопросу утверждения кандидатуры Эми Кони Барретт должны начаться по графику, 12 октября.

Акции оператора круизных судов во вторник показали наилучшие результаты. Акции Royal Caribbean выросли на 1,4%, акции Carnival - на 1,5%. Бумаги крупных технологических компаний оказали давление на рынок, при этом акции Apple упали на 2,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась со вчерашних 0,760% до 0,777%. В понедельник доходность достигла максимального уровня с июня благодаря возросшим надеждам на программу государственной поддержки экономики.

Рынки акций и облигаций слабо отреагировали на ежегодное выступление Пауэлла перед Национальной ассоциацией экономики предпринимательства (National Association for Business Economics). Пауэлл вновь предупредил о рисках, с которыми столкнется американская экономика, если конгресс и Белый дом не окажут поддержку компаниям и населению.

Дефицит внешней торговли США в августе был максимальным с 2006 года, поскольку импорт потребительских товаров достиг докоронавирусных значений, тогда как рост экспорта услуг и промышленных товаров несколько застопорился. Об этом во вторник сообщили в Министерстве торговли США. Тем временем директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что пострадавшая от пандемии коронавируса мировая экономика в этом году сократится не так сильно, как прогнозировалось в июне.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,741% против 0,760% в понедельник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,9%. В Китае рынки были закрыты в связи с праздниками.