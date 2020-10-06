Финансовые новости
- |
- 06.10.20
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 5 октября выросли на ослаблении политических рисков
07:43 06.10.2020 |
Фондовые рынки США в понедельник выросли. Инвесторов обрадовали признаки потенциального спада политической неопределенности после новостей об улучшении самочувствия президента Дональда Трампа, госпитализированного с Covid-19.
S&P 500 вырос на 1,8%, Nasdaq Composite - на 2,3%, а Dow Jones Industrial Average прибавил 1,7%.
В пятницу рыночные котировки сильно колебались, так как новости о заражении Дональда Трампа коронавирусом заставили инвесторов гадать, как дальше будет организована работа правительства, предвыборная кампания и утверждение нового члена Верховного суда.
Инвесторы отмечают, что рынки акций продолжают чутко реагировать на все сообщения о состоянии здоровья Трампа. От советников и врачей Трампа поступает противоречивая информация, но, согласно последнему заявлению команды лечащих врачей, Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.
Согласно последним экономическим данным, сектор услуг США в сентябре стабильно рос уже четвертый месяц подряд после сильного сокращения в апреле и мае.
По словам Джозефа Амато, вице-президента и инвестиционного директора по акциям Neuberger Berman Group LLC, инвесторы сейчас отслеживают два главных индикатора. Первый - это темпы открытия экономики после коронавируса. Второй - какие-либо меры Вашингтона касательно пандемии.
"Когда речь заходит об экономике объемом 22 трлн долларов, возвращение к нормальному состоянию определенно затмит краткосрочные проблемы, связанные с выборами, - пояснил он. - Выборы и различные вопросы экономической политики будут важными долгосрочными драйверами".
Согласно опросу, проведенному The Wall Street Journal и NBC News в течение двух дней после дебатов, Байден стал еще сильнее опережать по популярности действующего президента. Такое преимущество снижает вероятность того, что итог выборов будет неоднозначным, - а вариант с оспариванием результатов выборов навредил бы рынкам. Однако опрос проводился еще до того, как стало известно о болезни Трампа.
В последние недели участники рынка стали все сильнее сомневаться в том, что демократам и Белому дому удастся согласовать объем и сроки новой государственной программы помощи пострадавшим от коронавируса. Многие инвесторы теперь пытаются понять, что победа Байдена будет означать с точки зрения господдержки и корпоративного налогообложения.
"Все задаются вопросом о том, станет ли победа Байдена явным негативным фактором для рынка акций, - говорит Маккормик. - У нее будут налоговые последствия, но будут и последствия с точки зрения госпомощи".
В последние дни политическая неопределенность провоцирует колебания на рынке, причем есть признаки того, что волатильность продолжится. Индекс Cboe Volatility, показывающий вероятность колебаний на рынке по оценке инвесторов, близок к максимальному уровню примерно за месяц.
Акции Regeneron Pharmaceuticals выросли на 5,8%, после того как представители Белого дома в пятницу сообщили, что президенту Трампу из предосторожности ввели сыворотку антител Regeneron в дозировке 8 грамм.
Бумаги MyoKardia подскочили на 58% - Bristol Myers Squibb заявила, что купит эту биотехнологическую фирму за 13,1 млрд долларов с целью расширить свой портфель сердечно-сосудистых препаратов.
Акции Cineworld Group, владельца Regal Entertainment Group, упали на торгах в Лондоне на 36%, после того как эта сеть кинотеатров, которая занимает в США второе место, заявила о закрытии всех заведений в этой стране. Они возобновили работу лишь недавно, в августе. Такое решение лишний раз подчеркивает тяжелые условия, в которых оказалась отрасль развлечений из-за пандемии.
Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 0,755% с 0,694% в пятницу.
Нефть Brent, служащая мировым ориентиром, подорожала на 3,5% до 40,63 доллара за баррель.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%.
Ключевые азиатские индексы к концу торгов тоже выросли. Японский Nikkei 225 повысился на 1,2%. Гонконгский Hang Seng Index набрал 1,3%. В Китае в связи с праздниками торги не проводились.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коллективная безответственность: Почему Ермак заговорил о том, что ТКГ ничего не решает
|Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»
|Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
|Позитив недели. Новая «тепловая» головка самонаведения позволит Украине делать свои «Джавелины»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Плазменная резка металла в Киеве. Для кого она нужна
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 06.10.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2020
|Объемы торгов на биткоин-биржах в сентябре превысили $169 млрд
|Цена на золото 6 октября снижается в рамках коррекции и на новостях из США
|Курс доллара снижается 6 октября на склонности к риску после новостей из США
|Биржи Азии 6 октября растут на оптимизме из США
Это интересно
|Google Карты для Android получили тёмную тему
|У нового Kia Sorento появилась внедорожная версия X-Line
|Microsoft представила бюджетный ноутбук Surface Laptop Go
|Audi раскрыла характеристики подзаряжаемого гибрида А3 Sportback 40 TFSI e, который пришёл на смену A3 Sportback e-tron
|В Telegram появилась функция комментирования постов
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн