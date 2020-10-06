Фондовые индексы США 5 октября выросли на ослаблении политических рисков

Фондовые рынки США в понедельник выросли. Инвесторов обрадовали признаки потенциального спада политической неопределенности после новостей об улучшении самочувствия президента Дональда Трампа, госпитализированного с Covid-19.

S&P 500 вырос на 1,8%, Nasdaq Composite - на 2,3%, а Dow Jones Industrial Average прибавил 1,7%.

В пятницу рыночные котировки сильно колебались, так как новости о заражении Дональда Трампа коронавирусом заставили инвесторов гадать, как дальше будет организована работа правительства, предвыборная кампания и утверждение нового члена Верховного суда.

Инвесторы отмечают, что рынки акций продолжают чутко реагировать на все сообщения о состоянии здоровья Трампа. От советников и врачей Трампа поступает противоречивая информация, но, согласно последнему заявлению команды лечащих врачей, Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

Согласно последним экономическим данным, сектор услуг США в сентябре стабильно рос уже четвертый месяц подряд после сильного сокращения в апреле и мае.

По словам Джозефа Амато, вице-президента и инвестиционного директора по акциям Neuberger Berman Group LLC, инвесторы сейчас отслеживают два главных индикатора. Первый - это темпы открытия экономики после коронавируса. Второй - какие-либо меры Вашингтона касательно пандемии.

"Когда речь заходит об экономике объемом 22 трлн долларов, возвращение к нормальному состоянию определенно затмит краткосрочные проблемы, связанные с выборами, - пояснил он. - Выборы и различные вопросы экономической политики будут важными долгосрочными драйверами".

Согласно опросу, проведенному The Wall Street Journal и NBC News в течение двух дней после дебатов, Байден стал еще сильнее опережать по популярности действующего президента. Такое преимущество снижает вероятность того, что итог выборов будет неоднозначным, - а вариант с оспариванием результатов выборов навредил бы рынкам. Однако опрос проводился еще до того, как стало известно о болезни Трампа.

В последние недели участники рынка стали все сильнее сомневаться в том, что демократам и Белому дому удастся согласовать объем и сроки новой государственной программы помощи пострадавшим от коронавируса. Многие инвесторы теперь пытаются понять, что победа Байдена будет означать с точки зрения господдержки и корпоративного налогообложения.

"Все задаются вопросом о том, станет ли победа Байдена явным негативным фактором для рынка акций, - говорит Маккормик. - У нее будут налоговые последствия, но будут и последствия с точки зрения госпомощи".

В последние дни политическая неопределенность провоцирует колебания на рынке, причем есть признаки того, что волатильность продолжится. Индекс Cboe Volatility, показывающий вероятность колебаний на рынке по оценке инвесторов, близок к максимальному уровню примерно за месяц.

Акции Regeneron Pharmaceuticals выросли на 5,8%, после того как представители Белого дома в пятницу сообщили, что президенту Трампу из предосторожности ввели сыворотку антител Regeneron в дозировке 8 грамм.

Бумаги MyoKardia подскочили на 58% - Bristol Myers Squibb заявила, что купит эту биотехнологическую фирму за 13,1 млрд долларов с целью расширить свой портфель сердечно-сосудистых препаратов.

Акции Cineworld Group, владельца Regal Entertainment Group, упали на торгах в Лондоне на 36%, после того как эта сеть кинотеатров, которая занимает в США второе место, заявила о закрытии всех заведений в этой стране. Они возобновили работу лишь недавно, в августе. Такое решение лишний раз подчеркивает тяжелые условия, в которых оказалась отрасль развлечений из-за пандемии.

Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 0,755% с 0,694% в пятницу.

Нефть Brent, служащая мировым ориентиром, подорожала на 3,5% до 40,63 доллара за баррель.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%.

Ключевые азиатские индексы к концу торгов тоже выросли. Японский Nikkei 225 повысился на 1,2%. Гонконгский Hang Seng Index набрал 1,3%. В Китае в связи с праздниками торги не проводились.