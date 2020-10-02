Фондовые индексы США начали новый квартал с повышения

Фондовые индексы США в четверг отметились небольшим ростом, тогда как инвесторы пытались проанализировать перспективы принятия нового пакета мер стимулирования американской экономики до президентских выборов.

S&P 500 вырос на 17,80 пункта, или на 0,5%, до 3380,80 пункта, ранее продемонстрировав лучшую шестимесячную динамику с 2009 года. Несмотря на снижение в сентябре, за последние шесть месяцев индекс вырос более чем на 35%.

Dow Jones Industrial Average прибавил 35,20 пункта, или 0,1%, достигнув 27816,90 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 159 пунктов, или на 1,4%, до 11326,51 пункта.

"Рынок затрудняется определиться с направлением торгов, учитывая важность налогово-бюджетного стимулирования для устойчивого восстановления экономики", - заявил Марк Лускини, главный инвестиционный стратег-аналитик Janney Montgomery Scott.

Новый всплеск оптимизма на этой неделе, вызванный переговорами между лидерами республиканцев и демократов, начал спадать в среду, после того как палата представителей отложила голосование о пакете стимулирующих мер объемом 2,2 трлн долларов. Демократы пытаются найти точки соприкосновения с Белым домом для принятия соглашения, которое бы удовлетворило обе партии, однако по ряду ключевых вопросов остаются серьезные разногласия.

"В США остается открытым вопрос о том, получим ли мы дополнительную налогово-бюджетную поддержку, - сказал Грегори Пердон, один из финансовых директоров частного банка Arbuthnot Latham. - Политическая обстановка сейчас крайне негативная".

Вероятность того, что администрация Дональда Трампа сможет договориться с конгрессом, в четверг по-прежнему представлялась невысокой.

Грядущие президентские выборы в США, результаты которых, вполне вероятно, будут оспариваться одним из кандидатов, сдерживают ралли на фондовом рынке и провоцируют рыночную турбулентность.

Еще одной важной темой является пандемия коронавируса. Темпы распространения инфекции в США остаются повышенными уже несколько месяцев, и медицинские эксперты предупреждают, что похолодание может привести к новой волне заражений.

Инвесторы не ожидают повторения жестких карантинных мер, введенных весной, однако новые ограничения могут поставить под угрозу восстановление рынка труда и негативно отразиться на потребительских расходах, на которые приходится более двух третей экономики США.

Согласно представленным в четверг данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 20-26 сентября сократилось и с учетом коррекции на сезонные колебания составило примерно 837 000. Отчет сигнализирует об улучшении ситуации на рынке труда, несмотря на по-прежнему высокий уровень безработицы.

Тем временем активность в производственном секторе США в сентябре продолжала расти, хотя и более медленными темпами, как показал отчет Института управления поставками (ISM).

Кроме того, по данным Министерства торговли США, расходы потребителей в августе повысились на 1% по сравнению с июлем. При этом личные доходы понизились, отчасти из-за сокращения государственной помощи неработающему населению.

Некоторые считают, что стимулирующие меры со стороны Федеральной резервной системы США по-прежнему будут оказывать поддержку рынку.

"Рынок говорит нам, что полноценное восстановление завершится в следующем году. Я убежден, что в действие вступил новый бычий рынок, - отметил Патрик Спенсер, управляющий директор Baird. - Все это стало возможным благодаря центральному банку и ликвидности, несмотря на приближающиеся выборы".

Тот факт, что Nasdaq Composite продемонстрировал более позитивные результаты по сравнению с другими основными индексами, подчеркивает неровность текущего ралли, в рамках которого наиболее высоким спросом пользуются акции технологических компаний.

Нефтегазовый сектор S&P 500 в четверг оказался лидером снижения, опустившись на 3,1%. Падение сектора с начала года составило 52%. Тем временем финансовый сектор индекса широкого рынка вырос на 0,2%, с начала года снизившись на 22%.

Акции Boeing подорожали на 1,6% после того, как глава Федерального авиационного управления лично провел полет на обновленном 737 MAX и предварительно одобрил внесенные в него изменения. Бумаги PepsiCo выросли на 1,59% - прибыль компании превзошла оценки.

Доходность 10-летних американских гособлигаций завершила день на отметке 0,677%, без изменений по сравнению с уровнем закрытия среды.

Доллар оказался под давлением из-за ожиданий относительно дальнейшего денежно-кредитного стимулирования со стороны ФРС, а также повышенного спроса на рисковые активы. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины других основных валют, опустился на 0,1%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 добавил 0,2%.

Токийская фондовая биржа в четверг остановила торги всеми видами акций из-за проблемы с торговой системой, сообщив, что намерена возобновить торги в пятницу.

Рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками.