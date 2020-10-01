Фондовые индексы США завершили с большим приростом второй квартал подряд

Фондовые индексы США в среду завершили с большим приростом второй квартал подряд и могут продолжить историческое по масштабу восстановление, которое почти никто не мог даже представить себе во время мартовского падения.

S&P 500 и Nasdaq Composite в 3-м квартале достигали рекордных отметок, причем скорость и мощь ралли поразили многих инвесторов. Несмотря на волатильность, сказавшуюся на динамике в сентябре, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за последние три месяца набрали 8,5% и 7,6% соответственно.

Этот рост является продолжением еще более активного подъема, произошедшего в предыдущий период, и результаты двух кварталов являются лучшими с 2009 года. Оба индекса с конца марта прибавили более 26%. Nasdaq Composite в 3-м квартале набрал 11% и 45% за последние 6 месяцев. Это лучший показатель двух кварталов с 2000 года.

Все три основных индекса в среду отметились ростом.

Инвесторы активно приобретали бумаги компаний, которые только вышли на публичный рынок, в частности, разработчиков программного обеспечения Palantir Technologies и Asana, чьи акции в среду начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Удачный дебют этих компаний говорит о позитивной ситуации на рынке первичного размещения акций в текущем году, особенно на фоне высокого спроса на бумаги технологических компаний.

Многие инвесторы объясняют сильный рост стабильным улучшением экономической ситуации (хотя до уровней начала года еще далеко) и сильным ралли технологического сектора, подталкивающего рынок все выше и выше. Потребительские расходы в США тоже поднялись с крайне низких отметок, наблюдавшихся ранее в этом году, и прием на работу растет уже четыре месяца подряд.

Тем временем ФРС в 3-м квартале утвердила изменения в порядке принятия решений по процентным ставкам, указав, что оставит их на низком уровне на несколько лет.

"Удивительно, насколько все адаптировались, - говорит Стивен Ли, основатель Logan Capital Management. - Экономика продемонстрировала, насколько она способна приспосабливаться".

Тем не менее, впереди инвесторов ждет множество потенциальных вызовов.

Многие пристально следят за ноябрьскими президентскими выборами в США, ожидая всплеска волатильности.

"Что касается краткосрочной перспективы, после выборов процентные ставки и настрой в отношении рисков могут измениться, и это приведет к изменениям цен акций", - написали во вторник аналитики Goldman Sachs. Банк полагает, что к концу года S&P 500 достигнет отметки 3600 пунктов, что предполагает рост примерно на 7% с уровня вторника.

Несмотря на прирост, произошедший с марта, индексы практически вернулись к уровням начала года. S&P 500 с начала года по вторник вырос на 4,1%, DJIA просел на 2,7%. Только Nasdaq Composite добился значимого роста - 24%.

В 3-м квартале в числе акций, оказавшихся в наиболее благоприятном положении, были бумаги застройщиков. Они выиграли за счет грандиозного строительного бума: пандемия спровоцировала историческую по масштабам нехватку жилья в продаже. Американцы стремились заполучить дополнительную жилплощадь, ожидая сохранения удаленного рабочего режима в период пандемии.

Однако главными звездами вновь были акции любимцев рынка, технологических компаний, и акции роста. Акции американских гигантов поразили своей динамикой. Стоимость Apple перевалила за 2 трлн долларов, и производитель iPhone превзошел по этому показателю отдельные фондовые рынки мира. Акции Apple за три месяца набрали 27%.

Акции Tesla в августе достигли очередного максимума. Стоимость компании превысила 400 млрд долларов, и котировки ее бумаг в 3-м квартале почти удвоились.

Бумаги обеих компаний были в числе фаворитов институциональных инвесторов, а также розничных трейдеров, многие из которых недавно начали торговать акциями или существенно нарастили активность в текущем году. Некоторые столь оптимистично оценивали перспективы фондового рынка, что прибегли к вложениям в деривативы, и это периодически способствовало еще более резкому приросту котировок.

Затруднения возникли в конце 3-го квартала, когда основные индексы снизились, а масштабный рост бумаг технологического сектора повернулся вспять. Nasdaq Composite перешел к коррекции, которая характеризуется падением как минимум на 10% с недавних максимумов, лишь через три сессии после достижения очередного рекордно высокого уровня. С тех пор индекс отыграл часть потерь, однако столь резкое снижение подчеркивает неустойчивость фондового рынка и грядущую неопределенность.

"При первых признаках проблем инвесторы сдались", - отметил Илья Фейгин, управляющий директор брокерской компании WallachBeth Capital.

Отток средств из биржевых фондов в последнее время достиг максимума с 2018 года, согласно данным Deutsche Bank. Тем временем традиционно более безопасные активы, такие как гособлигации США и золото, демонстрировали хорошие результаты. Котировки золота в июле подскочили до рекордного максимума.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду снизилась до 0,677% в связи с подорожанием долговых бумаг.

Сохраняются опасения насчет роста случаев коронавируса в холодные месяцы. Дневная доля зараженных коронавирусом среди протестированных в Нью-Йорке впервые с июня превысила 3,25%. Кроме того, в конгрессе США по-прежнему не могут согласовать новый пакет мер стимулирования экономики.

В последние несколько дней квартала на рынке был сильный подъем, и некоторые инвесторы говорят, что, несмотря на вероятность дальнейшей волатильности, худшее может быть уже позади.

"Рынок будет подвержен колебаниям, если инвесторы будут ожидать введения новых карантинных ограничений, - заявил инвестиционный директор по рынку акций в Eaton Vance Эдди Перкин. - Тем не менее, я не думаю, что следует ожидать столь же глубокого отката, как в марте".