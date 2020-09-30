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Индексы азиатских фондовых бирж 30 сентября преимущественно снизились
12:00 30.09.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов в среду показали преимущественно негативную динамику после дебатов кандидатов в президенты США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,1%, до 2149,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,8%, до 23459,05 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,29%, до 5815,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,5%, до 23185,12 пункта. Биржи Южной Кореи в среду были закрыты в связи с выходным днем. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 2327,89 пункта.
Мировые инвесторы пристально следили за дебатами кандидатов в президенты США в надежде получить сигналы о дальнейшей политике в крупнейшей мировой экономике. Президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден схлестнулись во вторник на первых дебатах в Кливленде, штат Огайо. Дебаты прошли в обстановке непримиримых споров, кандидаты постоянно перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения, чего на предыдущих дебатах не наблюдалось.
"После президентских дебатов опасения по поводу потенциального политического вакуума в США из-за сложностей, связанных с Трампом, вызвали снижение на рынках США, и индекс Nikkei продолжил падать", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito). Биржи США по итогам торгов во вторник снизились на 0,3-0,5%.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по Китаю. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре вырос до 51,5 пункта против 51 пункта, хотя ожидался рост до 51,2 пункта. В то же время по данным делового издания Caixin, аналогичный показатель неожиданно снизился до 53 пунктов с 53,1 месяцем ранее, при этом ожидалось, что он сохранится на уровне августа без изменений.
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