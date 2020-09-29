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Фондовые биржи АТР 29 сентября в основном выросли вслед за рынками в США
11:33 29.09.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом индексов после уверенной положительной динамики на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,2%, до 3224,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 2148,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 0,9%, до 23275,58 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 2327,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,01%, до 5952,1 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 23539,1 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США выросли в понедельник, по основным индексам - более чем на 1%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказала макростатистика из Южной Кореи, согласно которой розничные продажи в стране выросли на 3% в годовом выражении в августе после снижения на 6% месяцем ранее. В то же время промпроизводство в стране снизилось на 3% в августе в годовом выражении после снижения на 2,4% в июле. Аналитики ожидали сокращения показателя на 1,2%.
Впрочем, аналитики банка Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считают, что этот рост рынков был вызван как "закрытием коротких позиций в конце месяца", так и тем, что трейдеры покупали акции для выполнения обязательств их перепродать, а сам подъём "не избавит рынки от негативного итога сентября".
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