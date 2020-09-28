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Бывший министр финансов Данилюк возглавил набсовет Национального депозитария
15:46 28.09.2020 |
Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" на заседании 24 сентября избрал своим главой Александра Данилюка.
Как сообщает пресс-служба НДУ, заместителем председателя наблюдательного совета избран представитель Нацбанка Николай Селехман, передает БизнесЦензор.
Также на заседании был сформирован состав комитетов наблюдательного совета: Комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам и Комитет по вопросам аудита и управления рисками.
Как сообщалось, в августе акционеры Национального депозитария обновили наблюдательный совет, избрав в него пять независимых директоров.
Независимыми членами набсовета также стали экс-министр финансов, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, независимый член совета директоров Ferrexpo, экс-правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко, партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, гендиректор "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко и директор и партнер Nobles Владимир Якубовский.
От представителей государства были переизбраны член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Александр Панченко и заместитель директора департаменту - начальник управления департамента открытых рынков Николай Селехман.
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