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Фондовые биржи Азии 28 сентября в основном растут вслед за рынком США
08:43 28.09.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном демонстрируют рост, повторяя динамику рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3212,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2129,15 пункта; гонконгский Hang Seng Index рос на 0,74%, до 23406,31 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, до 2310,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 5966,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,63% до 23351,81 пункта.
Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, что поддерживает восходящую динамику на большинстве торгов в Азии в понедельник.
Вместе с этим трейдеры готовятся к праздничным дням. Длинные выходные на биржах Китая начнутся 1 октября, в четверг, и продлятся до середины следующей недели. Биржи Гонконга будут закрыты в четверг и пятницу, Южной Кореи - не будут работать со среды по пятницу. В связи с этим трейдеры проявляют осторожность, и объем торгов несколько снижен.
Внимание рынков при этом сохраняется вокруг ситуации с коронавирусом и событиями в США. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 32,7 миллиона случаев заражения COVID-19. Тревожная динамика при этом наблюдается в Индии и нескольких странах Европы, что усиливает риски второй волны заражений и нового ужесточения карантинных мер. Такая ситуация, опасаются трейдеры, может сдержать восстановление мировой экономики.
Власти США при этом по-прежнему не могут согласовать размер дополнительной поддержки экономики. Вместе с этим трейдеры сохраняют свое внимание к предстоящим в ноябре президентским выборам в стране. Уже во вторник начнутся первые теледебаты.
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