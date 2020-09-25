Фондовые индексы США 24 сентября закрыли волатильную сессию ростом

Индекс S&P 500 в четверг немного подрос, избежав ухода на территорию коррекции, на фоне восстановления технологическими компаниями части понесенных ранее потерь.

Акции Apple, Microsoft и других компаний технологического сектора отметились ростом, вытянув основные фондовые индексы на позитивное поле. В целом сессия четверга проходила весьма неспокойно, и основные индексы пересекали флэтовую линию то в одну, то в другую сторону по несколько раз. Фондовый рынок не может определиться с направлением после периода волатильности, наблюдающейся в этом месяце. До среды S&P 500 с рекордного уровня, установленного на закрытии торгов 2 сентября, откатился более чем на 9%.

В четверг индекс S&P 500 вырос на 0,3%, до 3246,59. Для начала коррекции нужно, чтобы индекс завершил торги на уровне 3222,76 пункта или ниже. Территорией коррекции называют падение на 10% от недавнего максимума.

В начале торгов индекс ненадолго опустился ниже этого уровня на фоне данных, показавших, что сотни тысяч американцев продолжают полагаться на пособия по безработице. Это очередное свидетельство того, что восстановление экономики после пандемии будет длительным, особенно если учесть, что число случаев заражения коронавирусом растет, а законодательная власть в США никак не может сдвинуться с мертвой точки в плане принятия пакета мер стимулирования.

Перелом динамики на рынке акций произошел, когда Министерство торговли объявило, что покупки домов достигли максимума за 14 лет. Это подчеркивает изменения, которые пандемия вносит в жизнь людей и экономическую деятельность.

Рынок также получил поддержку после высказывания сенатора Митча Макконнелла в Твиттере. Макконнелл, лидер сенатского большинства, написал, что кандидат, который в ноябре победит на выборах президента, вступит в должность в январе, как и планировалось. Судя по всему, заявление было сделано в ответ на высказывания Трампа, отказавшегося пообещать спокойную передачу власти в случае проигрыша на выборах.

И все же небеса над Уолл-Стрит еще не прояснились, а список проблем, вызывающих беспокойство у инвесторов, только увеличился, что позволяет ожидать продолжения высокой волатильности на рынке, говорит Дэвид Лефковиц, исполнительный директор в главном офисе UBS Global Wealth Management по инвестициям. Лидирует в этом списке по-прежнему пандемия коронавируса, которая, похоже, усугубляется в некоторых регионах мира, а второе место занимает неопределенность, связанная с голосованием по почте на президентских выборах США.

Близость S&P 500 к территории коррекции, скорее всего, отражает тот факт, что инвесторы не ожидают дополнительной налогово-бюджетной поддержки до выборов, отмечает Лефковиц.

Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в четверг тоже колебались вместе с S&P 500. Индекс "голубых фишек" вырос на 52 пункта, а Nasdaq на 0,4%.

Доходность американских 10-летних гособлигаций в четверг снизилась до 0,664% от 0,676% в среду.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 1%. Инвесторы оценивают угрозу введения жестких карантинных ограничений в Германии, Франции и Великобритании, где растет число заболевших Covid-19s.

Ведущие азиатские фондовые индексы понизились на фоне распространившихся пессимистичных настроений. Shanghai Composite опустился на 1,7%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,8%.