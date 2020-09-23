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Биржи АТР 23 сентября торгуются разнонаправленно на экономической неопределенности
08:26 23.09.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики на неопределенном экономическом фоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% - до 3275,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 2195,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% - до 23713,97 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,22%, до 2327,51 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, до 23266,48 пункта, австралийский S& P/ASX 200 рос на 2,12%, до 5906,7 пункта.
В среду инвесторы Китая и Австралии разделяют оптимизм американских трейдеров после того, как во вторник фондовые рынки США закрылись в плюсе. Так, индекс Dow Jones вырос на 0,52%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,05%.
В то же время эксперты предостерегают, что экономическая ситуация в мире, несмотря на рост, наблюдаемый на рынках, остается нестабильной, прирост количества заболевших коронавирусом в мире оказывает давление на мировую экономику. "Пандемия по-прежнему вызывает беспокойство, и коронавирус продолжает оказывать давление на акции компаний вне технологического сектора", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong).
Инвесторы также обеспокоены напряжением в отношениях США и КНР. Так, во вторник президент США Дональд Трамп во время заседания призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, а также обвинил КНР в загрязнении океанов и чрезмерной ловле рыбы в водах других стран.
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