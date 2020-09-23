Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 22 сентября выросли

08:09 23.09.2020 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы во вторник выросли после периода волатильности, пошатнувшей уверенность инвесторов в многомесячном восстановлении рынков.

После трех сессий снижения подряд Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, до 27288,18, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite оба вырвались из цикла снижения, продолжавшегося четыре сессии. S&P 500 вырос на 1,1%, до 3315,57, а Nasdaq - на 1,7%, до 10963,64.

На протяжении почти всего лета фондовые индексы США росли, но с приходом осени перешли в отступление. Все три индекса как минимум на 6% отстают от пиков, достигнутых в начале сентября.

В понедельник волатильность перешла в новую стадию: сильнее всего пострадали акции из секторов, которые чутко реагируют на состояние всей экономики. К ним относятся банковский и производственный сектор, а также сектор производителей материалов. Акции технологических компаний, которые в последние недели тянули рынок вниз, укрепляли позиции.

Инвесторам приходится иметь дело со множеством взаимосвязанных рисков. Резкий рост заболеваемости Covid-19 в Европе пошатнул уверенность в восстановлении мировой экономики после кризиса.

В США в понедельник число новых случаев заражения коронавирусом повысилось до 52 000 - это максимум с 14 августа, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Вторая волна инфекции задержит восстановление экономики. Ситуацию усугубляет неспособность американских законодателей договориться о втором пакете мер финансовой помощи.

Шансы на его принятие резко сократились после того, как в пятницу скончалась судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Политическая борьба за влияние в суде может также повлиять на президентские выборы, и фондовым менеджерам приходится думать о вероятности затяжного периода неопределенности после этих выборов.

Во вторник в конгрессе выступили председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин, которые рассказали о мерах, принятых в период пандемии. Накануне был опубликован текст доклада Пауэлла. Он дал понять, что конгрессу следует потратить больше денег, чтобы поддержать те части экономики, которые продолжают испытывать трудности. "Траектория дальнейшего движения будет зависеть от нашей способности держать вирус под контролем, а также от политических решений, принимаемых властями всех уровней", - сказал он.

Среди лидеров роста во вторник оказались крупнейшие технологические компании. Бумаги Amazon.com подорожали на 5,7%, до 3128,99 доллара, Facebook - на 2,7%, до 254,75 доллара, а Apple - на 1,6%, до 111,81 доллара.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 0,663% от 0,670% накануне. Индекс доллара WSJ набрал 0,4%, тогда как в понедельник он вырос на максимальную величину более чем за месяц.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили со смешанной динамикой. Stoxx Europe 600 добавил 0,2%, отыграв часть позиций после сильнейшего падения с середины июня.

Азиатские индексы снижались вслед за американскими рынками. Китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, южнокорейский Kospi упал на 2,4%.

Торги на сырьевых рынках тоже проходили разнонаправленно. Фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,7% до 39,60 доллара за баррель, а фьючерсы на золото подешевели на 0,1% до 1898,60 доллара за унцию.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

10:39 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.09.2020

08:51 Золото 23 сентября дешевеет на фоне укрепления доллара

08:47 Евро 23 сентября снижается к доллару на фоне ухудшения ситуации с COVID в Европе

08:41 ЕЦБ изучает возможность внедрения цифрового евро

08:38 ЕЦБ предложил отказаться от термина «стейблкоин» как вводящего в заблуждение

08:26 Биржи АТР 23 сентября торгуются разнонаправленно на экономической неопределенности

08:09 Фондовые индексы США 22 сентября выросли

22.09 Минфин поднял ставку по годичным ОВГЗ до 9,5%

22.09 Депозитные ставки для физлиц 22.09.20

22.09 Суды обязали НБУ выплатить банку «семьи» Януковича 130 млн грн

22.09 Объем сделок на рынке лизинга сократился на 9 млрд грн в первом полугодии. Падение на 50%

22.09 Полисы ОСАГО. Как часто украинцы жалуются на страховщиков

22.09 Евро дешевеет к доллару 22 сентября на опасениях второй волны коронавируса

22.09 Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital

22.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.09.20

• дальше…

08:44 Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

08:32 Разговор Макрона и Путина о Навальном был «диалогом глухих» - Le Monde

22.09 Строительный магнат и критик Си Цзиньпина приговорен к 18 годам тюрьмы

22.09 Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете

22.09 Саммит ЕС отсрочен на неделю

22.09 ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро при условии сотрудничества с МВФ - Боррель

22.09 Не только российские спецслужбы. Европейцы жалуются на турецкую разведку

22.09 Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

22.09 Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

22.09 Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана

22.09 США работают над коалицией против «Северного потока - 2»

21.09 Германия запретит ряд одноразовых пластиковых изделий к середине 2021 года

21.09 Самый длинный в мире подводный тоннель соединит Данию и Германию

21.09 Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

21.09 Досье FinCEN: Аркадий Ротенберг уходил от санкций с помощью банка Barclays

• дальше…

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

• дальше…

08:44 Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

22.09 Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана

22.09 ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро при условии сотрудничества с МВФ - Боррель

22.09 Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска

22.09 Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского

22.09 Инвесторы считают политику государства непонятной - глава Dragon Capital

22.09 Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды

22.09 Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев

21.09 Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»

21.09 В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных районах Донбасса - Фокин

21.09 Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке

21.09 FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

21.09 Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов

21.09 Зеленский подписал закон об отмене «справки о судимости» при регистрации кандидатов на местных выборах

21.09 Кравчук: Односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет

• дальше…

09:47 39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным

08:59 Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda

22.09 Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете

22.09 Названы причины непопулярности электромобилей

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

22.09 Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android

21.09 Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу

21.09 Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт

21.09 90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro

21.09 Заряжаемые гибриды не угодили экологам

21.09 Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах

21.09 General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров

21.09 Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle

21.09 Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games

18.09 В США с воскресенья запретят скачивать TikTok

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно