Фондовые биржи АТР 22 сентября закрылись в минусе вслед за американскими рынками

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись снижением индексов вслед за распродажами на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,3%, до 3274,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2184,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1%, до 23716,85 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 2,38%, опустившись до 2332,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,66%, до 5784,1 пункта. Торги на бирже Японии не проводились второй день подряд в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23360,3 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые рынки закрылись в понедельник падением до 1,8% на фоне обострения опасений за перспективы восстановления и развития экономики страны в свете пандемии коронавируса.

В целом мировых трейдеров беспокоит ситуация с коронавирусом, который оказывает давление на всю мировую экономику. Также мировые инвесторы следят за ситуацией с грядущими 3 ноября президентскими выборами в США, где продолжается полемика вокруг голосования по почте.

"Неопределенность с выборами в США и опасения вокруг новой волны COVID-19 в Европе беспокоят инвесторов", - сказал агентству Рейтер советник EL&C Baillieu Джеймс Розенберг (James Rosenberg).