Основные фондовые рынки США 21 сентября закрылись в минусе

Основные американские фондовые рынки закрылись падением до 1,8% на фоне возвращения рисков, создаваемых коронавирусом, для восстановления и развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 1,84%, до 27147,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,13%, до 10778,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 3281 пункта.

Трейдеры продолжают с пессимизмом оценивать восстановление экономики США в свете продолжающегося распространения коронавируса. Вероятность возникновения "второй волны" инфицирования создает риски для развития мировой экономики.

Давление на котировки усиливает неспособность Белого дома и демократов в палате представителей договориться о мерах поддержки экономики США. Переговоры ведутся уже больше месяца, но стороны так и не пришли к соглашению, так как они обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера.