Финансовые новости
- |
- 18.09.20
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 18 сентября закрылись в основном ростом
12:26 18.09.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом индексов на оптимизме из Китая и Японии, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,1%, до 3338,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2219,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,47%, до 24455,41 пункта, южнокорейский KOSPI прибавил 0,26%, поднявшись до 2412,4 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23360,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,32%, до 5864,5 пункта.
Рост на рынках Китая, как пишет агентство Рейтер, связан с надеждами на новые экономические меры властей. "Возможно, участники рынка ожидают принятия дополнительных бюджетных мер для поддержки экономики", - сказал агентству аналитик China Fortune Securities Ян Кайвэнь (Yan Kaiwen).
В то же время поддержку рынкам Японии оказали внутренние политические новости. Так, по данным СМИ, новое правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой поддерживают 66% японцев. Суга в среду подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии и сформировал кабинет министров, сохранив в нем немало лиц из прежнего правительства.
Определенное влияние на настроения трейдеров оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в августе замедлилась до 0,2% с 0,3% в июле.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
|Артем Сытник вне закона. Что у Зеленского сделают с НАБУ после подарка от Конституционного суда
|Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко
|Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 18 сентября закрылись в основном ростом
|Справочный курс гривны 18 сентября понижен на 6,5 коп до 28,1695 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 18.09.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.09.2020
|Золото 18 сентября дорожает на опасениях за восстановление экономики США
Это интересно
|Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox
|Военные США тестируют собак-роботов на поле боя
|Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён
|Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
|Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков