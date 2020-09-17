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Фондовые биржи АТР 17 сентября закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
12:25 17.09.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно снижением индексов на фоне распродаж на американских биржах после итогов заседания ФРС США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3270,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,1%, до 2186,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,56%, до 24340,85 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 1,22%, снизившись до 2406,17 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,67%, до 23319,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,22%, до 5883,2 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы закрылись в среду преимущественно в минусе - Nasdaq и S&P 500 потеряли 0,5-1,2%, при этом индекс Dow Jones остался в плюсе. Итоги торгов были обусловлены результатами заседания ФРС США. Несмотря на улучшение прогнозов по экономике США, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что будущее экономики страны остается неопределенным, и регулятор использует все инструменты для ее поддержки.
"По сути, отмечалась перекупленность акций высокотехнологичных компаний, и с начала этого месяца мы наблюдаем коррекцию. Я думаю, что она все еще продолжается, а ФРС - всего лишь новый повод", - сказал агентству Рейтер главный стратег Nishimura Securities Соитиро Монжи (Soichiro Monji).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказало решение Банка Японии вновь сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. На данной отметке показатель находится с 2016 года. При этом регулятор отметил исключительно высокую неопределенность в том, что касается последствий пандемии коронавируса, и это является риском для перспектив японской экономики.
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