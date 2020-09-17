Ралли на фондовом рынке США 16 сентября выдохлось после заседания ФРС

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос четвертую сессию подряд после заседания Федеральной резервной системы.

Центральный банк США просигнализировал, что готов оставить ключевые процентные ставки вблизи нулевого уровня еще в течение трех лет и оказывать поддержку экономике даже перед лицом инфляции.

Тем не менее, в последний час торгов рост на фондовом рынке выдохся. Dow Jones Industrial Average вырос на 36,78 пункта, или 0,1%, до 28032,38 пункта. S&P 500 упал на 15,71 пункта, или 0,5%, до 3385,49 пункта. Nasdaq Composite упал на 139,85 пункта, или 1,25%, до 11959,47 пункта.

Инвесторы анализировали перспективы дальнейшей поддержки со стороны центрального банка и дальнейшие заминки с принятием очередного пакета налогово-бюджетного стимулирования.

Кроме того, инвесторы продолжали анализировать перспективы выделения дополнительного государственного финансирования. Переговоры осложняются близкими президентскими выборами, которые пройдут в ноябре. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник заявила, что госорган должен продолжать работать до тех пор, пока законодатели не заключат двухпартийное соглашение о новом пакете помощи пострадавшим от коронавируса. Консультант Белого дома Джаред Кушнер заявил, что такое соглашение может быть достигнуто очень нескоро.

Участники рынков, вероятно, с радостью воспримут новые правительственные меры, однако оценивают шансы на это все более пессимистично.

Аналитики JPMorgan недавно повысили цель по индексу S&P 500 к концу года до 3600 пунктов, ожидая его рост почти на 6%. Однако эта оценка основывалась на улучшении корпоративной прибыли и макроданных и более скромных ожиданиях касательно дополнительных стимулов.

"Что касается переговоров о правительственных стимулах, шансы на какое-то соглашение кажутся ничтожными, - указала Джойс Чан, аналитический директор JPMorgan. - Стороны слишком расходятся во мнениях".

По словам Чан, инвесторы вместо этого начинают переключать внимание на президентские выборы в США и пытаются спланировать свои действия на случай затяжного процесса.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6%, повысившись четвертый месяц подряд, согласно данным Министерства торговли. При этом рост оказался слабее ожиданий, поскольку правительство перестало выплачивать часть дополнительных пособий по безработице.

Нефть марки Brent подорожала на 4,2% до 42,22 доллара после того, как данные неожиданно зафиксировали сокращение нефтяных запасов в США. Между тем ураган "Салли", который прошел через Мексиканский залив и обрушился на Алабаму, привел к сокращению морской нефтедобычи и, вероятно, и дальше будет влиять на поставки.

Акции Chevron показали наибольший прирост на Dow, их стоимость повысилась на 2,9%.

Акции FedEx прибавили 5,8%. Гигант доставки отчитался о самой высокой в своей истории квартальной выручке на фоне резкого скачка объемов доставки в связи с коронавирусом.

Бумаги Facebook упали на 3,3%. Как сообщила The Wall Street Journal, Федеральная торговая комиссия США (FTC) ускоренными темпами готовится подать до конца года возможный иск по антимонопольному делу в отношении Facebook. Данное дело может представлять угрозу для доминирующего положения компании в сегменте социальных сетей. Акции других технологических фирм также снижались, бумаги Apple потеряли 3%.