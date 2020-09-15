Фондовые биржи АТР 15 сентября в основном растут на китайской макростатистике

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на статистических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3288,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2200,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 24759,52 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,51%, до 2440,48 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,55%, до 23430,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 5893,7 пункта.

Во вторник трейдеры обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро КНР, промышленное производство в стране в августе выросло на 5,6% в годовом выражении против 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 5,1%.

Кроме того, данные показали, что объем розничных продаж в Китае в августе вырос на 0,5% после снижения в июле на 1,1%; аналитики ожидали роста лишь на 0,1%.

Также СМИ сообщили, что испытания вакцины от нового коронавируса компанией AstraZeneca могут быть завершены к концу года, а лекарство совместной разработки Pfizer и BioNTech будет готово к распространению в течение нескольких месяцев.

"Финансовые рынки сохраняют оптимизм в надежде на то, что вакцина будет готова к концу года", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика OANDA Эдварда Мои (Edward Moya).