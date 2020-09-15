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Американские фондовые рынки 14 сентября выросли
07:52 15.09.2020 |
Восстановление акций технологических компаний поддерживает ведущие индексы после резкого отката на прошлой неделе.
S&P 500 на момент написания статьи прибавил 1,6%, Dow Jones Industrial Average вырос на 376 пунктов, или примерно на 1,4%.
Акции Oracle и Nvidia возглавили повышение в S&P 500: бумаги обеих компаний прибавили более чем 4%. Oracle подтвердила, что ByteDance выбрала ее "доверенным технологическим партнером" для TikTok в рамках предложения, поданного в Министерство финансов США. В то же время производящая компьютерные чипы компания Nvidia договорилась о покупке британского разработчика микропроцессоров Arm Holdings у SoftBank Group Corp. более чем за 40 млрд долларов.
По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 203,11 пункта, или 1,9%, до 11056,65 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 327,69 пункта, или 1,2%, до 27993,33 пункта. S&P 500 вырос на 42,57 пункта, или 1,3%, до 3383,54 пункта.
По словам аналитиков, возобновление клинических испытаний экспериментальной вакцины AstraZeneca от коронавируса в Великобритании поддержало настроение инвесторов. Исследование было остановлено по всему миру после того, как у одного из привитых пациентов обнаружили неизвестное заболевание. В других странах, включая США, испытания по-прежнему приостановлены.
"Участники рынка позитивно восприняли новости о возобновлении испытаний вакцины AstraZeneca", - прокомментировал Роберт Карнелл, аналитический директор по АТР в ING Groep.
Все 11 секторов S&P 500 выросли, при этом технологический прибавил 2,1%.
Акции Oracle выросли на 4,3%, бумаги Nvidia выросли на 5,8%.
Инвесторы также благосклонно восприняли новости о том, что ViacomCBS близка к продаже CNET Media Group компании Red Ventures. Акции ViacomCBS класса "B" выросли на 2,4%.
Бумаги Gilead Sciences подешевели на 2,2% вслед за тем, как фармацевтическая компания заявила, что заплатит 21 млрд долларов за покупку биотехнологической фирмы Immunomedics. Акции Citigroup упали на 5,6%.
Торги на других фондовых рынках проходили в плюсе. Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, а японский Nikkei 225 - на 0,7%.
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