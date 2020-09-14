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Биржи АТР растут 14 сентября на новостях о возобновлении испытаний вакцины AstraZeneca
08:32 14.09.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повышаются на новостях о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой компанией AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% - до 3278,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,21%, до 2190,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,67% - до 24666,66 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,02%, до 2421,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,61%, до 23549,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 5895,3 пункта.
В понедельник на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения, вызванные новостями об испытаниях вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca. Так, фармацевтическая компания и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания в субботу. Ранее, 6 сентября, испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования с участием международных регуляторов.
Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, считают, что результаты клинических испытаний вакцины будут непосредственно влиять на направление, в котором будет развиваться мировая экономика. "Это действительно сумасшедшая гонка, которая, вероятно, будет продолжаться, поскольку результаты испытания вакцины на третьем этапе начнут проявляться в ближайшие дни", - приводит агентство слова стратега National Australia Bank Тапаса Стриклэнда (Tapas Strickland).
Кроме того, инвесторы на этой неделе ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором центробанк уточнит детали уже объявленного перехода к таргетированию инфляции.
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