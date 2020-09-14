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Фондовые биржи США 11 сентября закрылись разнонаправленно
07:51 14.09.2020 |
Основные фондовые рынки США закрыли волатильную неделю разнонаправленно, индексы Dow Jones и S&P 500 - небольшим ростом, а NASDAQ остался в минусе, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,48%, до 27665,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,05%, до 3340,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,60%, до 10853,55 пункта,
Днем эти индексы в основном росли, в то время как инвесторы оценивали данные об инфляции в стране.
Накануне они закрылись снижением на 1,5-2%. Падение американских бирж началось 3 сентября на фоне распродажи акций технологического сектора. За это время рост американских индексов был зафиксирован только один раз, а потери составили уже 5-10%.
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