Биржи АТР 10 сентября в основном демонстрируют небольшой коррекционный рост после «распродаж» среды

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в большинстве своем показывают слабый рост, немного отыгрывая падение среды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3280,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,6%, до 2162,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,04%, до 24478,69 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,84%, до 2395,56 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 23183,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 5885,8 пункта.

В четверг на азиатских фондовых рынках присутствует некоторая коррекция после значительного снижения индексов накануне. В среду биржи АТР закрылись падением на 0,6-3,2%.

Небольшую поддержку инвесторам также оказал позитив на американских рынках, где в среду индексы продемонстрировали рост на 1,6-2,7%. При этом вялые торги на валютных, сырьевых рынках и рынках облигаций показали, что инвесторы остаются осторожными в отношении перспектив мировой экономики.

По словам аналитиков, инвесторы скупали более дешевые акции и были воодушевлены надеждами на возможные дополнительные стимулы со стороны Европейского центрального банка, заседание которого пройдет позднее в четверг. При этом эксперты предупредили, что восстановление на рынках остается хрупким.

"Ценовое движение предполагает, что сильный покупательский интерес остается коррекцией рынка на фоне достаточной ликвидности центрального банка.... Однако учитывая, что на рынки вернулась некоторая волатильность, еще слишком рано говорить о том, закончился ли разгром, или восстановление прошлой ночью - это просто пауза", - отметили экономисты ANZ Research Лиз Кендалл (Liz Kendall) и Брайан Мартин (Brian Martin), чье мнение приводит агентство Рейтер.