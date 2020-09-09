Биржи АТР 9 сентября снижаются в пределах 2,5% следом за падением Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на 1-2,5% следом за "распродажами" на американских биржах во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,07%, до 3280,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,83%, до 2207,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,97%, до 24385,51 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,77%, до 2383,46 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22942,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,45%, до 5860,5 пункта.

В среду азиатские инвесторы оказались под давлением пессимизма на американских фондовых биржах. По итогам вторника торги закрылись падением на 2-4%.

"Инвесторы разочарованы резким падением бирж США, в котором по убыткам лидируют высокотехнологичные компании", - сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг исследований вакцины от коронавируса. Так, фармкомпания AstraZeneca сообщила о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников.