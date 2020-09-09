Фондовые рынки США 8 сентября продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые рынки США 8 сентября продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

08:15 09.09.2020 |

Фондовый рынок

 

Торги на американских фондовых рынках во вторник прошли в минусе. Откат технологического сектора продолжился я после выходного по случаю Дня труда.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 465,44 пункта, или 4,1%, до 10847,69 пункта.

Акции технологических компаний, которые ранее в этом году стали драйвером ралли и выиграли от карантинных мер, заставивших потребителей оставаться дома, возглавили снижение. Бумаги Apple, Amazon.com, Facebook и Zoom Video Communications упали более чем на 4%.

Фондовые рынки США продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

9 сентября. (Dow Jones). Торги на американских фондовых рынках во вторник прошли в минусе. Откат технологического сектора продолжился я после выходного по случаю Дня труда.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 465,44 пункта, или 4,1%, до 10847,69 пункта.

Акции технологических компаний, которые ранее в этом году стали драйвером ралли и выиграли от карантинных мер, заставивших потребителей оставаться дома, сегодня возглавили снижение. Бумаги Apple, Amazon.com, Facebook и Zoom Video Communications упали более чем на 4%.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

09:14 Золото 9 сентября слабо меняется в цене на стабильном долларе

09:08 Доллар 9 сентября стабилен к иене и евро в отсутствие новых рисков

09:03 Мнение: курс Ethereum удерживает финансовая пирамида Forsage

08:55 Украина и Россия вышли в лидеры глобального индекса принятия криптовалют от Chainalysis

08:18 Биржи АТР 9 сентября снижаются в пределах 2,5% следом за падением Уолл-стрит

08:15 Фондовые рынки США 8 сентября продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

08.09 Банкиры подчеркивают необходимость завершения «кредитных каникул»

08.09 Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

08.09 Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ после решения НБУ по ставке

08.09 Украина за 8 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,3%

08.09 Депозитные ставки для физлиц 08.09.20

08.09 Фунт 8 сентября дешевеет к доллару на опасениях Brexit без торгового соглашения

08.09 Биржи АТР 8 сентября закрылись ростом на оптимизме вокруг состояния экономики

08.09 Справочный курс гривны 8 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1

08.09 Количество страховых компаний в Украине во II кв. сократилось на 10 - до 215

• дальше…

09:14 Золото 9 сентября слабо меняется в цене на стабильном долларе

08:37 Нафтогаз запустит ежеквартальную продажу газа для бизнеса

08:32 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

08:20 Нефть дешевеет 9 сентября на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса

08.09 Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли

08.09 ДТ в крупном опте 8 сентября опустилось на 220 грн, до 19 830 грн

08.09 Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

08.09 Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ после решения НБУ по ставке

08.09 Украина за 8 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,3%

08.09 Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в I полугодии упал на 43%, поставки в Украину снизились на 10,7%

• дальше…

09:04 Европарламент не возобновит заседания в Страсбурге: город стал "красной зоной"

08:28 Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет европейским, а не немецким

08.09 Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в I полугодии упал на 43%, поставки в Украину снизились на 10,7%

08.09 Грузинская мечта: Почему Саакашвили скорее станет оппозиционером в Украине, чем премьером в Грузии

08.09 Несколько стран НАТО проведут морскую операцию в Арктике

08.09 Еврокомиссия определилась с кандидатурой нового еврокомиссара по вопросам торговли

08.09 Fitch пересмотрело прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год до 4,4% с 4,6%

08.09 Трамп считает опасной для США программу Байдена в сфере энергетики

08.09 Трамп намерен покончить с зависимостью американской экономики от китайской

07.09 Осужденным за убийство Хашогги отменили смертные приговоры

07.09 ЕС предостерегает Сербию от переноса посольства в Иерусалим

07.09 НАТО проводит под Тбилиси учения с участием армии Грузии

07.09 Раскол в лагере Меркель. Почему это выгодно Украине

07.09 В Швейцарии открыли 15-километровый ж/д тоннель в Альпах

07.09 Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов

• дальше…

08:32 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

• дальше…

08.09 Виталий Портников: Авторитаризм девальвирует государство

08.09 Грузинская мечта: Почему Саакашвили скорее станет оппозиционером в Украине, чем премьером в Грузии

08.09 На выборах в Киевсовет «Удар» поддерживают 28.6%, «Евросолидарность» – 14%, «Слугу народа» – 10,7% - опрос

08.09 Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны

08.09 Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

08.09 Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ

08.09 Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде

07.09 Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации

07.09 Законопроект Минюста для предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка зарегистрирован в Раде

07.09 Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина

07.09 В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

07.09 Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы

07.09 Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей «золотых паспортов» Кипра

07.09 Атака с двух сторон. Зачем Коломойский и Ермак растаскивают фракцию «слуг народа»

07.09 Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52

• дальше…

08.09 В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry

08.09 Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску

08.09 Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна

08.09 Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных

08.09 Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV

08.09 Компания TikTok выиграла спор за украинский домен

07.09 Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»

07.09 Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

07.09 Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class

07.09 Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook

04.09 SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая

04.09 В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости

03.09 Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов

03.09 Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

03.09 Google представила новый режим для планшетов Android

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно