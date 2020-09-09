Фондовые рынки США 8 сентября продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

Торги на американских фондовых рынках во вторник прошли в минусе. Откат технологического сектора продолжился я после выходного по случаю Дня труда.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 465,44 пункта, или 4,1%, до 10847,69 пункта.

Акции технологических компаний, которые ранее в этом году стали драйвером ралли и выиграли от карантинных мер, заставивших потребителей оставаться дома, возглавили снижение. Бумаги Apple, Amazon.com, Facebook и Zoom Video Communications упали более чем на 4%.

Фондовые рынки США продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

9 сентября. (Dow Jones). Торги на американских фондовых рынках во вторник прошли в минусе. Откат технологического сектора продолжился я после выходного по случаю Дня труда.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 465,44 пункта, или 4,1%, до 10847,69 пункта.

Акции технологических компаний, которые ранее в этом году стали драйвером ралли и выиграли от карантинных мер, заставивших потребителей оставаться дома, сегодня возглавили снижение. Бумаги Apple, Amazon.com, Facebook и Zoom Video Communications упали более чем на 4%.