Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 8 сентября закрылись ростом на оптимизме вокруг состояния экономики
12:31 08.09.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в плюсе на оптимизме вокруг перспектив восстановления состояния мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 0,72%, до 3316,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2248,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,16%, до 24629,24 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 2401,91 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,8%, до 23274,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,06%, до 6007,8 пункта.
Во вторник на азиатских рынках преобладали рисковые настроения, вызванные оптимизмом вокруг состояния экономики. Так, рынки положительно оценили статистику по ВВП Японии. Согласно данным, опубликованным правительством, ВВП страны во втором квартале 2020 года, по окончательной оценке, уменьшился на 7,9% к предыдущему кварталу, что оказалось лучше прогнозов - ожидалось снижение на 8,1%.
Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщения СМИ о запуске в Японии государственной кампании Go To Eat, направленной на поддержку ресторанного бизнеса в стране. Эксперты считают, что снижение количества новых случаев заражений коронавирусом в стране могут положительно сказаться на развитии некоторых отраслей. "Некоторые секторы получили поддержку за счет положительных новостей по коронавирусу", - сообщил агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto).
Кроме того, рынки также обратили внимание на заявление о том, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся в 2021 году независимо от эпидемиологической ситуации. Акции японской рекламной компании Dentsu, которая тесно связана с организацией Олимпийских игр в Японии, выросли в цене на 2,98%.
Трейдеры также ожидали открытия американских рынков после выходного дня в честь Дня труда (Labor Day), ожидая коррекции после распродаж пятницы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 8 сентября закрылись ростом на оптимизме вокруг состояния экономики
|Справочный курс гривны 8 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1
|Количество страховых компаний в Украине во II кв. сократилось на 10 - до 215
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.09.20
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 08.09.20
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками