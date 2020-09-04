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Биржи Азии снижаются 4 сентября после падения индексов США
08:28 04.09.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются после резкого падения бирж США, последовавшего после рекордного роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,38% - до 3338,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2269,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,83%, до 24551,18 пункта, южнокорейский KOSPI - уменьшался на 1,37%, до 2363,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3% - до 5929,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,27% - до 23168,34 пункта.
В четверг на американских биржах наблюдалась сильная волатильность, основные фондовые индексы США в итоге опустились на 3-5%. В результате акции Apple подешевели на 8%, Amazon - на 4,6%, Facebook - на 3,8%.
При этом в последние дни рынки страны показывали рекордный рост: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.
"Это не... похоже на что-то иное, кроме некоторой фиксации прибыли... Если бы это был масштабный уход от риска, вы бы ожидали ралли доллара, но этого не было", - цитирует агентство Рейтер слова регионального главы отдела исследований ING Роберта Карнелла (Robert Carnell).
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