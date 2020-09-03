Индексы АТР 3 августа торгуются разнонаправленно на динамике Уолл-стрит и макростатистике

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, инвесторы оценивают динамику американских рынков и данные макростатистики по Китаю, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06% - до 3402,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2314,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,31%, до 25042,65 пункта, южнокорейский KOSPI - рос на 1,3%, до 2395,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74% - до 6108 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,13% - до 23509,01 пункта.

Днем ранее американские фондовые биржи закрылись ростом на 1-1,6%. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по Китаю. Так, композитный индекс деловой активности (PMI), по данным делового издания Caixin, вырос в августе до 55,1 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. При этом PMI в сфере услуг в стране за отчетный месяц незначительно опустился, до 54 пунктов с 54,1 пункта в июле. Показатели остаются выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Трейдеры также оценивают новости по США и КНР. В среду США сообщили о введении ограничений на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. Китай назвал такие меры несправедливыми.

"Думаю, что сейчас мы находимся на такой точке, когда... имеет смысл быть более осмотрительными, чем два или три месяца назад, поскольку мы еще имеем ряд значительных рисков, с которыми инвесторам нужно бороться. Восстановление экономики остается хрупким, и присутствует значительная неопределенность по траектории роста", - сказал агентству Рейтер аналитик T. Rowe Price Скотт Берг (Scott Berg).