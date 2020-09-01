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Биржи Азии 1 сентября торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики
08:50 01.09.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают статистику по региону, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,04% - до 3397,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,18%, до 2299,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,02%, до 25171,55 пункта, южнокорейский KOSPI - поднимался на 1,03%, до 2350,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 1,75% - до 5954,7 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,04%, до 23130,65 пункта.
Ранее стали известны данные по деловой активности в промышленности (PMI) в Китае и Австралии в августе. В КНР показатель, по данным делового издания Caixin, вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, при этом прогноз предполагал снижение до 52,6 пункта. А промышленный PMI Австралии за отчетный месяц опустился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, прогноз составлял 53,9 пункта.
Инвесторы обратили внимание и на статистику по Японии. Безработица в стране в июле выросла слабее ожиданий, до 2,9% с 2,8% в июне, аналитики ожидали рост до 3%. Промышленный PMI Японии поднялся в августе до 47,2 пункта с 45,2 пункта в июле. При этом иена укрепляется к доллару, а более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это снижает их относительный доход.
ВВП Южной Кореи во втором квартале сократился на 3,2% в квартальном выражении после уменьшения первого квартала на 1,3%, при этом аналитики оценивали снижение показателя в отчетном квартале на 3,3%.
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