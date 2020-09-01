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Биржи США 31 августа закрылись разнонаправленно, S&P 500 зафиксировал прибыль за месяц
07:57 01.09.2020 |
Биржи США закрылись в понедельник разнонаправленно, ключевой индекс широкого рынка S&P 500 зафиксировал прибыль за месяц, свидетельствуют данные торгов.
Индекс S&P оставался практически без изменений весь день и закрылся с падением в 0,23% на отметке 3499,97, обозначив прибыль примерно в 7% за август. Промышленный индекс Dow потерял 0,79%, снизившись до 28426,17 пункта, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ вырос на 0,68%, до 11775,46 пункта.
Индексы колеблются на высоком уровне, преодолев спад более чем на треть в марте из-за пандемии коронавируса. Поддерживает биржи прежде всего американский центробанк - Федеральная резервная система, которая поддерживает минимальные кредитные ставки и начала масштабные закупки активов. Администрация президента Дональда Трампа и конгресс уже больше месяца не могут договориться о том, в каком объеме продолжать бюджетное стимулирование экономики, на которое выделено уже более 3 триллионов долларов.
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