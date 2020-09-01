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Биржи АТР 31 августа закрылись в основном в минусе на внутренних статданных
11:55 31.08.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в минусе на статистике из Южной Кореи и неоднозначных макроэкономических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,24% - до 3395,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2295,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 1%, до 25177,05 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,17% - до 2326,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,22%, до 6060,5 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 1,12%, до 23139,76 пункта.
Инвесторы в понедельник с пессимизмом восприняли статистику из Южной Кореи, согласно которой объём промышленного производства в стране в июле вырос в месячном исчислении на 1,6%, а в годовом сократился на 2,5%. Аналитики ждали роста на 1,9% по сравнению с июнем и снижения на 1,2% в годовом исчислении.
Кроме того, неоднозначной оказались макроэкономические данные из Китая. Так, по официальным данным, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в августе замедлился до 51 пункта против 51,1 в июле, хотя аналитики ждали роста до 51,2 пункта. В то же время индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в отчетном месяце вырос до 55,2 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее.
Поддержку настроений трейдеров в Японии оказала внутренняя статистика. Так, согласно официальным данным, промышленное производство Японии в июле выросло на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, против прогноза на уровне 5,8%. Это рекордно высокие темпы роста, достигнутые за счет сектора автомобилестроения и производства автозапчастей.
Кроме того, участники рынков продолжают следить за политической ситуацией в Японии. Как сообщили в воскресенье местные СМИ, голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии после ухода Синдзо Абэ, объявившего в пятницу о своей отставке, планируется на 14 сентября, а внеочередное заседание парламента для выбора премьера должно пройти 17 сентября. "Рынок надеется, что существующая политика (после отставки Абэ - ред.) сохранится", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.
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