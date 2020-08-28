Фондовые индексы США 27 августа закрылись разнонаправленно после того, как ФРС просигнализировала об изменении подхода к инфляции

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после того, как ФРС просигнализировала об изменении подхода к инфляции. Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центробанк откажется от упреждающего повышения процентных ставок, которое ранее использовалось для сдерживания инфляции.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 160,35 пункта, или на 0,6%, до 28492,27 пункта. S&P 500 поднялся на 5,82 пункта, или на 0,2%, до 3484,55 пункта, уже пятого подряд рекордного уровня закрытия. Тем временем Nasdaq Composite опустился на 39,72 пункта, или на 0,3%, до 11625,34 пункта, прервав пятидневный рост.

В ходе дистанционного выступления на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы Пауэлл объявил, что центробанк переходит к новой стратегии, в рамках которой будет позволять инфляции порой подниматься выше 2%, чтобы компенсировать периоды, когда темпы роста цен будут опускаться ниже этой отметки.

"Фактически он заявил, что центробанк не пойдет наперекор экономике", - отметил Кит Лернер, аналитик SunTrust Advisory Services.

Пока инвесторы пытаются разобраться в последствиях смены политики, котировки на рынках колеблются. Золото подорожало, а затем упало в цене. Доходность государственных облигаций снизилась, а затем выросла. Фьючерсы на фондовые индексы в основном сдали позиции, но затем основные индексы открылись с повышением.

Лернер считает, что в итоге на рынке будут готовиться к более высокой инфляции в долгосрочной перспективе.

На протяжении летних месяцев фондовый рынок США демонстрировал необычно позитивную динамику. В частности, S&P 500 за текущий месяц отметился ростом 15 раз, на протяжении 79% торговых дней августа, что является максимумом с февраля 2017 года, согласно сведениям Dow Jones Market Data.

Хотя изменение таргетирования инфляции было ожидаемым, акцент на еще один важный для ФРС показатель - занятость - стал некоторым сюрпризом, признается аналитик Merk Investments Ник Рис. У ФРС нет намерения поддерживать безработицу на конкретном уровне. Скорее, центробанк хочет, чтобы потерявшие работу вновь становились частью трудовых ресурсов.

"ФРС пытается снизить безработицу и повысить долю экономически активного населения", - указал Рис. Один из способов - не повышать процентные ставки, когда инфляция достигнет 2%.

Многодневная распродажа казначейских облигаций США продолжается. Доходность 10-летних долговых бумаг выросла с 0,686% в среду до 0,744%, что является самым высоким уровнем с 16 июня.

Доходность краткосрочных гособлигаций при этом снизилась, что является позитивным фактором для акций банков, ввиду чего финансовый сектор S&P 500 стал лидером роста среди всех 11 секторов индекса, прибавив 1,7%. Бумаги JPMorgan Chase и Bank of America выросли на 3,3% и 1,9% соответственно.

Для рынка акций изменение политики ФРС будет означать, что по относительной стоимости акции будут опережать облигации, указал Лернер. "Инвесторы будут вынуждены вкладываться в более рисковые активы, чтобы получить доходность", - пояснил он.

Walmart Inc. заявила, что провела переговоры с Microsoft Corp. о совместной подаче заявки на покупку американских операций компании TikTok, принадлежащей китайскому технологическому гиганту ByteDance Ltd. При этом генеральный директор TikTok Кевин Майер покинул компанию, объяснив это политической обстановкой: администрация президента США Дональда Трампа требует продажи американского бизнеса этой китайской компании.

Акции Walmart показали рост на 4,5%, тогда как бумаги Microsoft прибавили 2,5%.

Бумаги Abbott Laboratories подорожали на 7,9% после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в экстренном порядке разрешило использовать производимый компанией экспресс-тест на определение антител к коронавирусу.

Тем временем число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, на прошлой неделе слегка сократилось, как и ожидали аналитики. За неделю, истекшую 22 августа, поступило 1,006 млн заявок, тогда как неделей ранее - 1,106 млн. Экономисты прогнозировали, что заявления подаст 1 млн американцев.

"Хотя показатели в целом совпали с ожиданиями, это не отменяет потребности в государственной программе поддержки, - говорит рыночный аналитик в брокерской компании CMC Markets Майкл Хьюсон. - Вероятно, чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем выше будет становиться безработица и тем сильнее будет необходимость принять меры".

Переговоры между Республиканской и Демократической партиями насчет новой программы помощи безработным зашли в тупик, аналитики опасаются, что это станет угрозой для роста на рынке акций.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,6%. Азиатские биржевые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, китайский Shanghai Composite набрал 0,6%, а южнокорейский Kospi просел на 1,1%, после того как центральный банк Южной Кореи снизил прогноз по росту ВВП в 2020 году.