Биржи АТР 26 августа не показывают определенной динамики в ожидании конференции в Джексон-Хоуле

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают разнонаправленную динамику в ожидании инвесторами начала конференции в Джексон-Хоуле в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% - до 3339,4 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 2256,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,63%, до 25331,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,65%, до 2353,87 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,41%, до 23195,67 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 же рос на 0,44%, до 6143,4 пункта.

В четверг неопределенная динамика рынков вызвана ожиданиями инвесторов начала экономической конференции в американском городе Джексон-Хоул, где ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Участники торгов надеются услышать, какие шаги регулятор готов предпринять для обеспечения восстановления крупнейшей мировой экономики.

При этом рынки с некоторой осторожностью следят за геополитической ситуацией, опасаясь за отношения США и Китая. Во вторник США объявили о внесении в санкционные списки 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. Позже госдепартамент страны также объявил о визовых ограничениях в отношении еще 12 граждан Китая.

При этом аналитики считают, что напряженность между странами не скажется на торговом соглашении. Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ ранее провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсудили торговую сделку между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.

"Учитывая, что напряженность между США и Китаем, по-видимому, не вызывает серьезной озабоченности, поток финансовой и денежно-кредитной поддержки остается решающим попутным ветром для рисковых активов", - считает валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чье мнение приводит агентство Рейтер.