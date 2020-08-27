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S&P 500 26 августа достиг очередного рекордного уровня закрытия
08:03 27.08.2020 |
Фондовые индексы США в среду росли благодаря ралли акций технологических компаний и оптимизму по поводу экономических данных, указавших на восстановление американской экономики.
S&P 500 прибавил 35,11 пункта, или на 1,0%, достигнув 3478,73 пункта, что стало уже четвертым подряд рекордным уровнем закрытия.
Nasdaq Composite вырос на 1,7%, или на 198,59 пункта, до 11665,06 пункта, закрывшись на рекордной отметке уже пятый день подряд.
Dow Jones Industrial Average показал рост на 83,48 пункта, или на 0,3%, до 28331,92 пункта, все еще оставаясь более чем на 4,0% ниже февральских максимумов.
Волатильность на американских фондовых рынках большую часть августа была сдержанной, так как многие инвесторы и трейдеры в США и Европе брали отпуска. Индекс волатильности Cboe в последние дни был на минимумах с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса.
В последние недели растет уверенность инвесторов в том, что ФРС и другие ведущие центробанки продолжат поддерживать экономику, удерживая процентные ставки на низком уровне и покупая правительственные облигации и другие виды бондов. Это давит на доходность суверенного долга, считающегося одним из самых надежных активов, в результате чего она опускается ниже уровня ожидаемой инфляции, что вынуждает инвесторов искать более высокую доходность в сегментах более рисковых активов.
Согласно опубликованным в среду официальным данным, заказы на товары длительного пользования в США в июле подскочили на 11,2%, что более чем в два раза выше прогноза. Рост был обусловлен заказами на военные самолеты и автотранспортные средства, но даже без учета этих нестабильных категорий статистика превзошла ожидания.
По мнению Тобиаса Левковича, директора по стратегии на американском фондовом рынке в Citigroup, такая статистика, вероятно, придаст уверенности инвесторам, считающим, что восстановление экономики продолжается.
Ранее на этой неделе Левкович повысил цель по уровню S&P 500 в конце года, отметив, что поддержка центробанка и спрос инвесторов увеличивают вероятность дальнейшего повышения акций, даже с учетом вопросов о состоянии экономики. Он предупредил, что данные еще не отскочили с минимумов, но отметил, что инвесторы уделяют больше внимания ускорению роста.
"Рынки сейчас следуют за импульсом, поскольку он указывает на прогресс, - пояснил эксперт. - Но в какой-то момент нужно будет обратить внимание на абсолютные уровни".
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 0,686% против 0,680% во вторник. Доходность долговых бумаг повышается третий день, указывая на усиление склонности инвесторов к риску, что отражает укрепляющийся оптимизм по поводу перспектив пострадавшей от пандемии экономики США.
"Триллионы долларов в фондах денежного рынка по-прежнему не используются. Их нужно задействовать, и единственный реальный пункт назначения для них - это акции", - указал Эдвард Пак, заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald.
Участники рынков ожидают свежих подробностей о состоянии американской экономики и потенциальных сдвигах денежно-кредитной политики в четверг, когда председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодном симпозиуме, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, должен просигнализировать о вероятных изменениях в подходе центробанка к инфляции.
Инвесторы также следят за продвижением урагана "Лаура", который набирает силу и приближается к Техасу и Луизиане. Согласно данным Национального центра прогнозирования ураганов, "Лаура" достигнет четвертой категории и приведет к опасным штормам и наводнениям в восточной части Техаса и Луизианы.
Нефть марки Brent подешевела на 0,5%, до 45,64 доллара за баррель. Запасы топлива в настоящее время весьма обширны в связи с влиянием пандемии на спрос, что может минимизировать влияние штормов на котировки энергоносителей.
Нефтегазовый и коммунальный секторы в S&P 500 отметились снижением. Акции Baker Hughes и Hess подешевели на 3,8% и 4,2% соответственно.
Тем временем акции Chevron и Exxon Mobil снизились на 1,6% и 2,1% соответственно, оказывая давление на DJIA.
Бумаги технологических гигантов, которые стали основным драйвером ралли в этом году, в среду тоже росли.
Акции Salesforce подскочили на 26%. Разработчик бизнес-ПО накануне отчитался о рекордных квартальных продажах и повысил годовой прогноз, что отражает устойчивый спрос на облачные сервисы в период пандемии. Кроме того, в понедельник акции компании будут включены в индекс Dow Jones Industrial Average.
Бумаги Netflix и Facebook набрали 12% и 8,2% соответственно.
Бумаги Dick's Sporting Goods подросли на 16% после того, как ретейлер отчитался о повышении интернет-продаж за квартал по 1 августа почти в три раза, что компенсировало временное закрытие магазинов. Кроме того, прибыль компании более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции Moderna поднялись на 6,4% - компания представила новые данные об экспериментальной вакцине от коронавируса, показавшей многообещающие результаты на пациентах старшего возраста. С начала года бумаги компании подскочили на 260%.
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