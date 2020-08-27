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Биржи АТР 26 августа закрылись в основном снижением на обострении экономических опасений
12:18 26.08.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов в среду на фоне обострения опасений за влияние коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,3% - до 3329,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,9%, до 2237,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,02%, до 25491,79 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,11% - до 2369,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,73%, до 6116,4 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,03%, до 23290,86 пункта.
Давление на настроения инвесторов в среду оказали опасения за перспективы мировой экономики, обострившиеся после неоднозначной статистики из США. Опубликованные во вторник данные указали на уверенный рост продаж новостроек в США в июле второй месяц подряд. В то же время аналитическая компания Conference Board сообщила о снижении индекса доверия потребителей в США в августе до 84,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 91,7 пункта. Аналитики прогнозировали, напротив, увеличение показателя.
Аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что рынки получают "смешанные сигналы", такие как относительно хорошие продажи жилья в США и при этом слабые данные по потребительскому доверию в стране, поскольку опасения по поводу новой волны COVID-19 сохраняются.
По данным университета Джонса Хопкинса на вторник, за минувшие сутки в США зафиксировано более 38 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, свыше 400 человек скончались.
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