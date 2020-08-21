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Биржи АТР 21 августа в основном растут на позитиве с Уолл-стрит и новостях о вакцине от COVID-19
08:49 21.08.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, растут в пятницу на фоне позитивной динамики бирж США и новостях о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78% - до 3390,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2256,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,25%, до 25100,95 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,21%, до 2324,43 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,36%, до 22962,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на символические 0,07% - до 6115,9 пункта.
Поддерживают склонность к риску новости по разработке вакцины от коронавируса. Компания Pfizer заявила, что вместе с BioNTech намерена в октябре подать заявку на проведение государственной экспертизы своей вакцины-кандидата.
"Сообщение о том, что для вакцины Pfizer в октябре будет подана заявка на экспертизу, поддержало настроения (рынков - ред.), несмотря на текущую неопределенность по поводу роста мировой экономики", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).
Эксперт отметил, что торги в Азии поддержала и динамика рынков США. Американские индексы закрылись в четверг ростом на 0,2-1%. Самый заметный рост показал технологический индекс NASDAQ.
Трейдеры также обратили внимание на внутреннюю статистику. Годовая инфляция в Японии в июле ускорилась до 0,3% с июньских 0,1%. Базовая инфляция в годовом выражении была нулевой, хотя ожидался рост цен на 0,1%.
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