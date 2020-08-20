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Индексы АТР 20 августа упали в пределах 4% из-за желания уйти от риска
12:32 20.08.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг снижением до 4%, опасения за экономику после выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США и ситуация вокруг пандемии сдержали рисковые настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,3% - до 3363,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2225,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 24791,39 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 3,66% - до 2274,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,77%, до 6120 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1%, до 22880,62 пункта.
Трейдеры оценивают комментарии Федрезерва США в протоколе июльского заседания регулятора. ЦБ в документе отметил сохраняющуюся неопределенность в экономике, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки.
Народный банк Китая (Центробанк) ранее в четверг вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.
Самое заметное снижение продемонстрировал корейский KOSPI из-за опасений вокруг пандемии. За прошедшую неделю суточный прирост больных COVID-19 в Южной Корее дважды побил пятимесячный рекорд, достигнув в среду почти 300 человек. В четверг в стране зафиксировали еще 288 случаев COVID-19.
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