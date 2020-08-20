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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 19 августа снизились после того, как S&P 500 накануне достиг рекордного уровня закрытия

07:38 20.08.2020 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы в среду снизились после того, как S&P 500 накануне впервые с февраля закрылся на рекордном максимуме, поскольку Федеральная резервная система указала на неопределенность вокруг перспектив экономики США.

S&P 500 опустился на 14,93 пункта, или на 0,4%, до 3374,85 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 85,19 пункта, или на 0,3%, до 27692,88 пункта, а Nasdaq Composite упал на 64,38 пункта, или на 0,6%, до 11146,46 пункта.

С мартовских минимумов S&P 500 прибавил более 50%, а с начала года - более 5%. После мощного ралли в апреле и мае индекс постепенно повышается в последние недели.

"Мы стали свидетелями самого резкого в истории отката с рекордного максимума до медвежьего рынка, - указал Фил Орландо, старший аналитик по фондовому рынку в Federated Hermes. - Вслед за этим последовало самое быстрое за все время восстановление от территории медвежьего рынка до нового рекордного уровня".

На протяжении большей части дня основные индексы колебались между небольшим ростом и снижением, утратив повышательный импульс после того, как ФРС выпустила протоколы своего июльского заседания, которые показали, что у руководства центрального банка нет однозначного ответа на вопрос о том, как подстегнуть рост экономики в условиях низких процентных ставок и ухудшения ситуации с коронавирусом.

В ФРС заявили, что экономика США нуждается в дополнительной поддержке для преодоления последствий пандемии, однако не стали четко обозначать, когда планируют нарастить меры денежно-кредитного стимулирования. Кроме того, в центральном банке без особого энтузиазма оценили возможность введения контроля за кривой доходности гособлигаций, который предусматривает покупку долгосрочных долговых бумаг.

"ФРС пока исключает возможность использования данного механизма стимулирования", - отметил Натан Шитс, главный экономист PGIM Fixed Income.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в среду выросла до 0,674% против 0,668% во вторник.

Серия экономических данных, вышедших в последние недели, указала на признаки восстановления американского рынка труда, производственного сектора, розничных продаж и потребительских расходов. Однако некоторые инвесторы по-прежнему беспокоятся насчет устойчивости восстановления рынка, вызванного главным образом интервенциями ФРС.

Число смертельных случаев заражения коронавирусом в США на текущей неделе превысило 170 000. Участники рынка рассчитывают на дополнительные расходы правительства, призванные укрепить потребительское доверие после того, как в конце июля прекратилась выплата повышенных пособий по безработице. Однако переговоры между республиканцами и демократами остаются в тупике, о чем министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник.

"В настоящее время действует странное сочетание факторов: некоторые макроданные улучшились, предоставив фондовым рынкам небольшую поддержку, однако появились налогово-бюджетные риски в США, а доллар ослабляется, - пояснила Джорджина Тейлор, фондовый управляющий Invesco. - Не думаю, что динамика рынков сейчас логична".

Как предвещают аналитики и инвесторы, в преддверии ноябрьских президентских выборов в США волатильность на рынках усилится. Бывший вице-президент Джо Байден во вторник вечером официально выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии. Победа Байдена увеличит вероятность повышения корпоративных налогов и ужесточения регулирования, что ударит по фондовому рынку. Как полагают некоторые аналитики, продолжающееся ралли показывает, что инвесторы ожидают победы Трампа.

Для многих инвесторов в "акции стоимости", ищущих выгодные покупки с низких уровней, такое ралли оказалось выматывающим, однако они не уходят с рынка насовсем.

"Похоже, в ценах акций учитывается высокий уровень позитивного настроения и оптимизма, что затрудняет поиск выгодных покупок, - пояснил Адам Шварц, инвестиционный директор Black Bear Value Partners. - При этом в ряде секторов есть очень интересные находки, но нужно хорошо поработать, чтобы отыскать их". По словам эксперта, его компания в среду увеличила позиции в нефтегазовом секторе.

Восстановление проходит неравномерно. Больше всего от пандемии выиграли технологические гиганты, которые увеличивают рыночную долю на фоне бума электронной коммерции, а также удаленной работы с использованием видеочатов, ПО и облачных технологий. Акции Apple в среду подорожали на 0,1%, и рыночная капитализация компании может впервые по итогам торгов превысить 2 трлн долларов.

Бумаги Target подскочили на 13% - компания отчиталась о росте сопоставимых продаж во 2-м квартале на рекордные 24%. Бумаги Lowe's повысились на 0,2% - она отчиталась о резком росте чистой прибыли и прибыли на акцию за 2-й квартал.

Ведущие индексы Китая и Гонконга понизились в связи с продолжающимся обострением напряженности в американо-китайских торговых отношениях. Кроме того, президентская администрация США призвала университетские фонды продать акционерные доли в китайских компаниях перед тем, как они, по всей видимости, будут исключены из реестров американских бирж, указали аналитики.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,2%, показав сильнейшее снижение за более чем три недели. Гонконгский Hang Seng откатился на 0,7%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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