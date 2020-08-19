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Биржи АТР 19 августа в основном растут на рекордной динамике индексов США
08:48 19.08.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме индексов Китая, в среду поднимаются, рекордный рост рынков США поддержал настроения инвесторов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3% - до 3440,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2278,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index - увеличивался на 0,08%, до 25367,38 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,66%, до 2363,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,91%, до 6179 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 23121,02 пункта.
Во вторник американский индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд впервые с февраля, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ также обновил исторический максимум, причем второй день подряд. Индексы отыграли падение, связанное с пандемией, которое началось в конце февраля.
Рост фондовых бирж США связан с сильной внутренней статистикой, а также ожиданием дополнительной поддержки экономики властями страны. Во вторник была опубликована макростатистика по США, которая показала, что число новых домов в стране в июле выросло заметно сильнее ожиданий - до 1,496 миллиона при прогнозе в 1,24 миллиона.
В американском конгрессе продолжаются обсуждения по поводу стимулирования экономики и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-миллиардный пакет поддержки.
Японский индекс поддерживает внутренняя статистика. Экспорт в июле упал на 19,2% в годовом выражении, а импорт - на 22,3%. При этом аналитики ожидали более сильное снижение показателей - на 21% и 22,8% соответственно.
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