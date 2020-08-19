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S&P 500 18 августа достиг рекордного уровня при помощи ралли акций технологического сектора
07:47 19.08.2020 |
Индекс S&P 500 во вторник достиг новых максимумов при помощи ралли акций технологических компаний, тогда как динамика торгов в остальных сегментах фондового рынка США была сдержанной.
Индекс широкого рынка больше недели торговался вблизи рекордных максимумов и во вторник все же достиг первого рекордного уровня закрытия с февраля. S&P 500 начал торги с небольшим повышением и в начале дня достигал отметки 3395,06 пункта, а затем на протяжении большей части сессии колебался в районе флэтовой линии.
S&P 500 закрылся с повышением на 7,79 пункта, или на 0,2%, на уровне в 3389,78 пункта, превзойдя предыдущий рекордный уровень закрытия 3386,15 пункта, достигнутый в феврале.
Котировки акций получили поддержку в начале торгов в связи с выходом данных Министерства торговли США, согласно которым число закладок новых домов в стране в июле подскочило на 22,6% по сравнению с предыдущим месяцем, значительно превысив прогнозы. Поддержку основным фондовым индексам также оказало ралли бумаг технологических компаний. Среди лидеров роста оказались Adobe и Alphabet, родительская компания Google.
Хотя последние экономические данные в основном были воодушевляющими, трейдеров останавливает неопределенность вокруг нового пакета экономических мер, обсуждаемого в конгрессе, напряженность в отношениях США и Китая, а также некоторое беспокойство насчет отношения цены акций к прибыли.
"Ситуация такая, что сезон отчетности постепенно сходит на нет, а достаточного набора катализаторов для перехода на следующий уровень нет", - отметил Крэг Ходжес, портфельный менеджер Hodges Funds в Далласе.
Dow Jones Industrial Average опустился на 66,84 пункта, или на 0,2%, до 27778,07 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 81,12 пункта, или 0,7%, достигнув 11210,84 пункта.
Начинается отпускной сезон, и число акций, участвующих в торгах, сильно сократилось. Согласно сведениям Dow Jones Market Data, объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник составил лишь 3,7 млрд акций, что существенно ниже среднего уровня за этот год, составляющего 5,3 млрд.
Walmart и Home Depot отчитались о сильно росте выручки, но их акции отметились снижением на 0,7% и 1,1% соответственно, хотя перед отчетами росли.
Акции Advance Auto Parts, чья прибыль превзошла оценки, выросли на 1,1%.
На рынок оказывают давление опасения насчет перспектив нового законопроекта по ассигнованиям в конгрессе. Судя по всему, переговоры зашли в тупик. Как указали в заметке аналитики Deutsche Bank, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что идущие переговоры не обязательно завершатся договоренностями, а также в СМИ появились сообщения, что республиканцы рассматривают вариант дальнейшего сокращения объемов стимулирования, и все это негативно влияет на настрой.
Кроме того, инвесторов все еще беспокоит вероятность усугубления разногласий между Пекином и Вашингтоном. Министерство торговли США накануне издало новые правила, ограничивающие доступ Huawei Technologies к чипам иностранного производства.
"Что сказывается на настрое, так это торговые разногласия между США и Китаем, - добавила Шах. - Инвесторы понимали, что напряженность перед выборами усилится, но не ждали конкретных действий".
По ее словам, новые ограничения "могут иметь далеко идущие последствия" для технологических компаний, что, в свою очередь, может отразиться на рынке в целом, ведь акции этого сектора служат движущей силой ралли в США и Азии.
Одновременно с восстановлением ключевых индексов акций в последние месяцы улучшались условия кредитования, и оба этих процесса обеспечивались мерами центробанков по смягчению условий заимствований. Однако инвесторы и аналитики все еще беспокоятся о том, насколько устойчивым будет ралли на фоне текущих экономических условий и разногласий Вашингтона и Пекина.
Как заметил Томас Хирст, стратег по европейским кредитным рынкам в CreditSights, "невероятно, но во 2-м квартале 2020 года был сильнейший на нашей памяти квартальный спад" экономик США и Европы. По его мнению, позднее в этом году темпы экономического восстановления с большой вероятностью замедлятся. "По мере приближения сентября может быть разумным снизить риски, чтобы в 4-м квартале в случае смены настроя не делать все в спешке", - добавил эксперт.
Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,668% против 0,683% в понедельник.
Августовские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,7%, до 1999,40 доллара за тройскую унцию, тогда как августовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 1,5%, до 28,05 доллара за унцию. Фондовые управляющие воспринимают сырьевые товары как альтернативу дорогостоящим акциям и облигациям, и как способ хеджирования от инфляции.
В Европе Stoxx Europe 600 упал на 0,6%. Shanghai Composite вырос на 0,4% и достиг максимума с февраля 2018 года.
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