Индексы Азии 18 августа в целом выросли на ожиданиях поддержки экономики США

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднялись во вторник, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг обсуждения новых мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,36% - до 3451,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2298,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,08%, до 25367,38 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,46% - до 2348,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,77% - до 6123,4 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,2%, до 23051,08 пункта.

Ожидание новостей по новому пакету поддержки экономики в США поддержали настроения трейдеров. Власти страны продолжают обсуждать размер пакета поддержки: президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

При этом инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг отношений США и КНР. В понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Южнокорейский KOSPI показал наиболее заметное снижение из-за опасений по коронавирусу. За последние сутки число новых случаев заражения в стране составило более 450, что вызывает у трейдеров беспокойство за возможность второй волны заражений. В воскресенье сообщалось о 279 случаях, что было рекордном с начала марта и заметно выше уровня предыдущих трех дней в 56, 103 и 166.