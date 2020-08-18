S&P 500 17 августа закрылся вблизи рекордного максимума

Индекс S&P 500 в понедельник отметился ростом, продолжая августовское ралли и приблизившись к новому рекордному максимуму.

Фондовый рынок США продемонстрировал впечатляющее восстановление с мартовских минимумов за счет экстренных мер стимулирования экономики, предпринятых Вашингтоном, а также ввиду резкого роста акций крупных технологических компаний и масштабного притока средств со стороны розничных инвесторов.

Однако в последние недели темпы роста замедлились, поскольку инвесторы критически оценивают препятствия для восстановления экономики, застопорившиеся в конгрессе переговоры о новом пакете стимулирующих мер и напряженность между США и Китаем.

"Было ощущение, что экономический спад оказался не таким существенным, как предполагали базовые прогнозы экономистов, - указал Лин Грэм-Тейлор, старший аналитик по ставкам в Rabobank. - Однако сейчас также появилось предчувствие, что восстановление не будет быстрым и V-образным, оно будет происходить медленнее".

S&P 500 вырос на 9,14 пункта, или на 0,3%, до 3381,99 пункта, оказавшись лишь на несколько пунктов ниже рекордного уровня закрытия, достигнутого в феврале, когда пандемия коронавируса еще не затронула финансовые рынки. В последние дни индекс несколько раз приближался к рекордной отметке.

Тем временем Dow Jones Industrial Average снизился на 86,11 пункта, или на 0,3%, до 27844,91 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 110,42 пункта, или 1,0%, достигнув рекордного уровня на отметке в 11129,73 пункта.

По словам Грэм-Тейлор, исключительно низкие объемы торгов также способствуют вялым торгам на рынках акций и облигаций. "В следующие несколько недель активность возрастет", - добавил аналитик, объясняя это в том числе президентскими выборами в США.

В пятницу объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже составил всего 3,24 млрд акций - это минимум с кануна Нового года, а в понедельник вырос до 3,52 млрд акций, что примерно на треть ниже среднего уровня 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

В последние несколько дней S&P 500 не удавалось преодолеть рекордный уровень закрытия 3386,15 пункта, достигнутый 19 февраля, однако прорыв данной отметки является лишь вопросом времени, заявил Майкл Маллэни, директор по анализу глобальных рынков в Boston Partners.

"Многих застигло врасплох столь сильное восстановление рынка, и они по-прежнему пытаются наверстать упущенное, - отметил он. - У инвесторов еще очень много свободных денег, которые пока никуда не вложены".

Самым сильным ростом в S&P 500 в понедельник отметились секторы дискреционного потребительского спроса, недвижимости, а также технологический сектор.

Бумаги Novavax выросли на 6,2% после того, как биотехнологическая компания сообщила о начале второй фазы испытаний своей экспериментальной вакцины против Covid-19.

Акции Tesla прибавили 11%, достигнув рекордного уровня закрытия на отметке в 1835,64 доллара за акцию после того, как аналитики Wedbush Securities повысили целевой уровень стоимости бумаг компании. С начала года акции производителя электромобилей выросли в четыре раза.

Наихудшие результаты в S&P 500 в понедельник показали финансовый и нефтегазовый секторы, хотя они и способствовали ралли индекса в последние несколько недель.

Бумаги Wells Fargo упали на 3,3% после того, как принадлежащая Уоррену Баффету инвестиционная компания Berkshire Hathaway сообщила, что сократила долю акций банка в своем портфеле.

На рынке облигаций тоже наблюдалось затишье. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,683%, тогда как в пятницу составляла 0,708%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Рост акций сырьевых компаний компенсировал снижение бумаг туристических и банковских фирм.

В Азии на рынках акций в основном наблюдался рост. Китайский Shanghai Composite поднялся на 2,3%. Народный банк Китая влил в банковскою систему 700 млрд юаней (101 млрд долларов) через среднесрочные кредитные линии. Это может стать основой для снижения ключевых ставок кредитования.

Тем временем японский Nikkei 225 снизился на 0,8%. Как показали данные, японская экономика во 2-м квартале пережила сильнейший спад в истории. ВВП за три месяца, истекшие в июне, упал на 7,8% к предыдущему кварталу. Это сильнейшее снижение как минимум с 1980 года.

Цены на нефть в понедельник выросли, и фьючерсы на Brent подорожали на 1,3%, до 45,37 доллара за баррель. Позднее на этой неделе представители стран ОПЕК и их союзников проведут анализ соблюдения договоренностей о сокращении совокупной нефтедобычи.