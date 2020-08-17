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Биржи США 14 августа закрылись разнонаправленно
07:37 17.08.2020 |
Биржи США закрылись разнонаправленно в пятницу: Dow Jones остался в плюсе, индексы NASDAQ и S&P 500 снизились, свидетельствуют данные торгов.
В течение дня основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижались.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) немного отыграл дневное снижение и поднялся на 0,12% до 27931,50, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,21%, до 11019,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,54%, до 3372,88 пункта.
В пятницу основное внимание инвесторов сосредоточено на порции важной макроэкономической статистики, основываясь на которой можно оценивать состояние экономики США в отсутствие новой финансовой помощи от правительства.
Тупиковая ситуация между демократами и Белым домом по поводу дополнительных мер стимулирования экономики также по-прежнему остается в центре внимания. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность из-за неопределенности в сроках заключения соглашения и его итогов.
Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу заметным снижением на рисках того, что со ссылкой на распространение коронавируса туристическому сектору вновь начинают чинить препоны. Снизился в последний день рабочей недели и российский рынок акций по основным индексам.
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