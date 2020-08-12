Биржи Азии 12 августа снижаются в пределах 3% на фоне динамики бирж США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются, кроме Японии, биржи Китая падают на 2-3%, снижение американских рынков и геополитическая неопределенность сдерживают торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,99% - до 3273,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,01%, до 2172,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшался на 0,19%, до 24842,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,01%, до 2418,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 6117,4 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,45%, до 22853,25 пункта.

Азиатские торги оказались под влиянием динамики бирж США, которые во вторник опустились на 0,4-1,7%; самое сильное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который опускается третью торговую сессию подряд.

Уход рынков от риска связан с сомнениями инвесторов относительно перспектив принятия властями США нового пакета поддержки экономики. Конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались.

Неопределенность на рынках связана также с отношениями США и Китая. На днях минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга, Китай принял ответные меры, введя санкции в отношении 11 американских официальных лиц. При этом уже на 15 августа, субботу, намечены торговые переговоры между США и Китаем.

"Мы сталкиваемся с огромной неопределенностью. Похоже, обеим сторонам все труднее найти компромисс по мере приближения выборов (в США - ред.)", - сообщил агентству Рейтер стратег Pictet Цзюньпей Танака (Junpei Tanaka). Выборы президента США намечены на ноябрь, они являются одним из основных факторов риска на рынках.