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Фондовые индексы США 10 августа преимущественно выросли
07:39 11.08.2020 |
Фондовые индексы США в понедельник в основном выросли. Инвесторы анализировали текущую обстановку: замедление распространения коронавируса, возможные проблемы с реализацией новых федеральных программ финансового стимулирования в США, нарастание напряженности в отношениях между США и Китаем.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 1,3%, S&P 500 вырос на 0,3%, а Nasdaq Composite упал на 0,4%.
В выходные президент США Дональд Трамп подписал указы о новых мерах государственной поддержки американских домохозяйств. Инвесторы пытаются понять, смогут ли законодатели оспорить эти меры или же помощь дойдет до получателей. Некоторые сомневаются в том, что предложенные меры действительно смягчат удар, нанесенный коронавирусной пандемией и карантином.
Трамп в субботу подписал указ о предоставлении безработным дополнительного федерального пособия в размере 300 долларов в неделю. Всего президент издал четыре указа, расширяющих государственную поддержку населения. Ранее Белый дом и конгрессмены, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, не смогли согласовать обширный пакет стимулирующих мер. Президентские указы уже подверглись критике: некоторые сочли поддержку недостаточной, других заботит возможное нарушение полномочий конгресса в части контроля над бюджетом.
"Юридические основания для наведения порядка путем президентских указов довольно шаткие. На них далеко не уехать", - предупреждает главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг. Однако он предполагает, что в свете грядущих в ноябре президентских выборов политики договорятся о программе экономической помощи избирателям. "Весьма вероятно, что на этой неделе будет подписано соглашение, которое продлит программу помощи до конца года", - сказал Шмидинг.
Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник в интервью CNBC выразил надежду на то, что на этой неделе удастся прийти к компромиссу с лидерами Демократической партии.
Тем временем в США отмечено самое низкое число новых случаев заражения коронавирусом почти за неделю. В некоторых регионах страны заболеваемость идет на убыль. Всего в США подтверждено более 5 миллионов случаев заражения, а в 13 штатах отмечен рост числа инфицированных. Экономисты восприняли замедление распространения Covid-19 как знак того, что сдержать коронавирус удастся и за счет умеренных мер, которые не окажут сильного пагубного влияния на экономику.
Рост на S&P 500 и Dow возглавили акции энергетических, промышленных и сырьевых компаний. Акции Boeing выросли на 4,6%, акции Caterpillar повысились на 4,1%.
Инвесторы по-прежнему опасаются, что некоторые правительственные меры борьбы с экономическими последствиями пандемии приведут к усилению инфляции.
Золото выросло в цене на 0,7%, или 14,30 доллара, до 2024,40 доллара за тройскую унцию, серебро - на 6,2%, или 1,72 доллара, до 29,249 доллара. Оба металла растут в цене уже девять недель подряд.
Нефть марки Brent подорожала на 1,5% до 45,07 доллара за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,571% с 0,562% в пятницу.
Настроения инвесторов на какое-то время омрачили сообщения СМИ о том, что министерство иностранных дел Китая уже в понедельник может ввести новые санкции против американских сенаторов Теда Круза и Марко Рубио. В последние месяцы отношения между США и Китаем ощутимо ухудшились, и введение новых санкций станет новым витком во внешнеполитическом противостоянии.
"Меня не удивляют нынешние рыночные зигзаги: они отражают сиюминутные события вроде адресных санкций", - говорит старший инвестиционный управляющий Pictet Asset Management Элла Хоксха.
По ее словам, решающее значение будут иметь переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая насчет первого этапа внешнеторгового соглашения, которые намечены на 15 августа. "Для участников рынка это важнее санкций - те кажутся скорее дипломатической перебранкой без серьезных экономических последствий", - сказала она.
Акции технологических компаний упали. Акции Netflix, Facebook и Tesla снизились более чем на 2%.
Бумаги Twitter подорожали на 1,4%. Социальная сеть провела предварительные переговоры о потенциальном объединении с американским бизнесом TikTok, о чем WSJ сообщила в субботу. Акции Microsoft, которая считалась главным претендентом на TikTok, опустились на 2,4%.
Акции Simon Property Group, крупнейшего владельца торговых центров в США, выросли на 7%. Он ведет переговоры о том, чтобы передать площади, оставшиеся от обанкротившихся магазинов, под центры исполнения заказов Amazon.com.
Акции оператора казино MGM Resorts International подскочили на 13%, после того как компания IAC/InteractiveCorp Барри Диллера сообщила, что купила 12% акций MGM на сумму около 1 млрд долларов. Акции других операторов казино также выросли, так как инвесторы рассчитывают на их восстановление после коронавирусной пандемии.
Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,6%. В регионе сохраняется политическая напряженность: сегодня по закону о национальной безопасности был арестован Джимми Лай, видный издатель популярной гонконгской газеты, которая выступает за демократические реформы. Его подозревают в сговоре с иностранными агентами. Пекин продолжает ужесточать режим в Гонконге.
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