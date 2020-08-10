Азиатские биржи 10 августа в основном растут на фоне мер поддержки экономики США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут, рынки оценивают стимулирующие экономику меры США и внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42% - до 3368,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,41%, до 2263,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,36%, до 24443,73 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,58%, до 2388,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 1,8%, до 6113 пунктов.

Биржа Японии в понедельник не работает в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 снизился на 0,39% - до 22329,94 пункта.

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу пакет мер по поддержке экономики после того, как переговоры с демократами о новом пакете помощи зашли в тупик. Трамп предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, а также подписал указы о других стимулирующих мерах. Демократы в конгрессе раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

"Я рассматриваю это скорее как еще один шаг в переговорах, чем их прекращение, сроки пока остаются неопределенными", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика JPMorgan Эндрю Тайлера (Andrew Tyler).

Рынки оценивают и данные макростатистики из Китая. В июле годовая инфляция в стране составила 2,7% против 2,5% месяцем ранее, показатель ожидался аналитиками на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% против дефляции июня в 0,1%, прогноз составлял 0,4%.