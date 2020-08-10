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Биржи США закрылись разнонаправленно из-за опасений за отношения с КНР
07:39 10.08.2020 |
Биржи США закрылись разнонаправленно на фоне действий властей США против китайских соцсетей WeChat и TikTok и статистике по безработице.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,06% до 3351,28, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 0.17%, до 27433,48, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ сократился на 0,87%, до 11010,98 пункта.
Основные американские фондовые индексы в пятницу опускались на фоне растущего беспокойства инвесторов за ухудшение отношений США и КНР, однако статистика по безработице в стране сдерживала снижение бирж. Безработица в США в июле снизилась до 10,2% при прогнозе в 10,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона, хотя ожидалось увеличение на 1,6 миллиона.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложения - компанией ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.
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