Биржи АТР снижаются 7 августа на напряжении между США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на обострении напряжения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,45% - до 3337,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 2261,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,27%, до 24364,43 пункта, южнокорейский KOSPI падал на 0,16%, до 2338,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 6000,3 пунктов, японский Nikkei 225 - опускался на 0,8%, до 22237,8 пункта.

Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время, новым витком в развитии отношений стран стали заявления американского президента Дональда Трампа относительно технологического сектора КНР. В пятницу Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat", отведя 45 дней на завершение сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Аналогичный закон был принят в отношении китайского приложения TikTok. Президент США обвиняет приложения в сборе данных об американцах, которые могут позволить шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и компаниями в США.

Давление продолжает оказывать и ситуация с непрекращающимся распространением коронавируса, хотя макроэкономические статданные поддерживают надежды на восстановление экономики. Так, по данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны за июль вырос на 7,2% при прогнозе падения на 0,7%.

"Есть надежда на плавное восстановление по мере ослабления ограничительных мер, но опасения вокруг "второй волны" и рост напряженности между США и Китаем могут помешать восстановлению", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).