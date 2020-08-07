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Фондовые индексы США выросли 6 августа на фоне снижения числа заявок на пособие по безработице
07:41 07.08.2020 |
Американские фондовые выросли по итогам торгов в четверг. Число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, оказалось меньшим, чем ожидалось, но все еще находится на исторически высоких уровнях.
S&P 500 вырос на 0,6%, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7, Nasdaq вырос на 1,0%.
За неделю, истекшую 1 августа, поступило около 1,2 млн заявок на пособия по безработице, тогда как аналитики ожидали 1,4 млн.
Рэм Ли, президент базирующейся в Нью-Йорке Seven Bridges Advisors, заметил, что сокращение заявок на пособия - до минимального уровня с марта - наглядно показывает, как по причине пандемии изменились критерии положительного развития ситуации.
Как он отметил, с 1980-х годов и "до этого года число заявок на пособия по безработице в неделю не превышало примерно 700 000". "Теперь мы привыкли к столь высоким цифрам, что любое улучшение воспринимается как хорошая новость, - говорит Ли. - Однако все еще значительно сокращается ВВП и есть большое число безработных".
S&P 500 рос в последние четыре торговые сессии. Инвесторы делали ставку на то, что законодатели договорятся об условиях предоставления нового пакета госпомощи, связанной с коронавирусом. Белый дом в среду оказал давление на демократов, призывая заключить соглашение: представители правительства заявили, что если к концу недели договоренности достигнуты не будут, они могут отказаться от обсуждений, после чего будут действовать через указы Трампа.
Хотя все еще сохраняются разногласия по поводу отдельных пунктов нового пакета мер, инвесторы ожидают, что правительство сможет провести план расходов, поскольку данные указывают на приостановку восстановления.
"Тот факт, что рынок труда не смог быстро пойти в гору, также говорит о большей вероятности принятия этих налогово-бюджетных мер, - говорит Ипек Оскардеская, старший аналитик Swissquote Bank. - Даже если в экономике все будет хорошо, инвесторы все равно будут просить ФРС и правительство участвовать в делах рынка".
Как отмечают аналитики, накануне настрой рынка немного ухудшился: госсекретарь Майк Помпео попросил американские корпорации рассмотреть вариант остановки действия их приложений на смартфонах Huawei Technologies. Помпео также призвал компании прекратить использование китайских облачных сервисов, например сервисов Tencent, Alibaba и Baidu, для хранения конфиденциальных данных.
По словам аналитиков, эти высказывания подпитывают страхи насчет того, что меры США против китайских приложений могут не ограничиться ситуацией с TikTok. Популярное приложение по обмену видео оказалось в центре внимания: Microsoft решила приобрести его американские операции у владеющей им китайской компании ввиду опасений Трампа насчет безопасности этого приложения.
В Азии ключевые индексы завершили торги неоднородно. Shanghai Composite вырос на 0,3%, а гонконгский Hang Seng просел на 0,7%. Японский Nikkei 225 понизился на 0,4%.
Золото подорожало на 1% до 2069,10 доллара за унцию. С начала года этот драгметалл, считающийся защитным активом, уже вырос в цене на 35%, продолжая привлекать инвесторов, не готовых идти на риск.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 0,527%, тогда как в среду составляла 0,541%.
Британский фунт повысился к доллару на 0,3%. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений и отметил, что отрицательная ставка вряд ли будет лучшим инструментом стимулирования активности. По оценкам властей, экономика страны будет восстанавливать позиции, потерянные при пандемии, до конца следующего года.
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