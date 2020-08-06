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Биржи АТР 6 августа закрылись без единой динамики на неопределенности вокруг отношений США и КНР
11:53 06.08.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно - трейдеры продолжают оценивать перспективы отношений между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми экономиками, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% - до 3386,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - сократился на 0,62%, до 2304,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,7%, до 24930,58 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,33% - до 2342,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,68%, до 6042,2 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,43% - до 22418,15 пункта.
Рынки продолжают следить за отношениями между США и Китаем: в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ужесточает политику против телекоммуникационных компаний и приложений КНР. В частности, по его словам, будет вестись работа по ограничению возможностей китайских "облачных" сервисов по сбору, хранению и обработке данных, в частности, секретной и конфиденциальной информации, в США.
Аналитики, как пишет агентство Франс Пресс, связывают снижение на японском фондовом рынке с укреплением иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров страны. Иена росла к доллару два дня подряд - во вторник и среду, за это время рост составил 0,4%.
При этом сдержать негатив помогла финансовая отчетность японского автопроизводителя Toyota Motor. Хотя финансовые показатели компании снизились по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (с 1 апреля по 30 июня), но они показались лучше ожиданий рынка. На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 2%.
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