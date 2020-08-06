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Фондовые индексы США выросли 5 августа на фоне надежд на новый пакет финансовой помощи
07:47 06.08.2020 |
Американские фондовые рынки выросли в среду после того, как представители Белого дома заявили, что намерены к концу недели достичь договоренности об очередном пакете финансовой помощи пострадавшим от коронавируса.
Индекс S&P 500 по итогам торгов вырос на 21,26 пункта, или 0,6%, до 3327,77 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 373,05 пункта, или 1,4%, до 27201,52 пункта. Nasdaq Composite вырос на 57,23 пункта, или 0,5%, до 10998,40 пункта.
Инвесторы внимательно следят за признаками принятия новых правительственных мер финансовой поддержки, которые помогут смягчить экономические последствия пандемии. Переговорщики Белого дома во вторник заявили, что нацелены заключить соглашение с демократами к концу недели. Обе стороны отметили, что достигли прогресса в переговорах, призванных устранить разногласия насчет дополнительных выплат по безработице и других предложений.
Экономисты опасаются, что всплеск коронавирусной инфекции в США в прошлом месяце мог ограничить восстановление экономики, поскольку некоторые регионы приняли ограничивающие меры, чтобы сдержать распространение вируса. Как показали данные ADP, число рабочих мест в несельскохозяйственном частном секторе США за июль выросло на 167 000, тогда как экономисты ожидали рост на 1 млн.
Акции Walt Disney подорожали на 8,8% после того, как медийный и развлекательный гигант отчитался о резком росте количества подписчиков на новый потоковый сервис. Бумаги платежной фирмы Square подскочили на 14% - прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.
Золото подорожало на 1,5% до 2031,10 доллара за тройскую унцию, продолжая ралли, которое набрало обороты в период пандемии коронавируса. Сильное падение доходности американских гособлигаций в этом году до уровней ниже ожидаемых темпов инфляции делает золото, которое не приносит доходности, более привлекательным средством для сохранения капитала. Также золото считается защитным активом и привлекает инвесторов, беспокоящихся о том, что экономические последствия пандемии могут привести к очередному откату фондовых рынков.
"Это напоминает мне о ралли 2011 года, когда цены на золото достигли предыдущего рекордного уровня", - пояснил Карстен Фритш, аналитик Commerzbank. По его словам, золото может продолжить повышаться в цене, учитывая прогноз ФРС о том, что центробанк сохранит процентные ставки на низком уровне. "Нет указаний на то, что в ближайшем будущем процентные ставки будут повышаться, даже если экономическая активность восстановится", - добавил Фритш.
Нефть марки Brent подорожала на 1,7% до 45,17 доллара за баррель, максимума с тех пор, как Саудовская Аравия и Россия в марте начали ценовую войну. Оптимизм инвесторов, сокращение запасов нефти в США и ослабление доллара поддерживают цены на нефть.
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 0,541% с 0,514% днем ранее. Уровень закрытия вторника был вторым минимальным в этом году.
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