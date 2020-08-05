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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 4 августа выросли на фоне продолжающегося сезона отчетности

07:52 05.08.2020 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США выросли во вторник на фоне осторожного оптимизма инвесторов в отношении прогресса по принятию Вашингтоном нового пакета помощи экономике.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 164,07 пункта, или 0,62%, до 26828,47 пункта. S&P 500 вырос на 11,9 пункта, или 0,36%, до 3306,51 пункта. Nasdaq Composite вырос на 38,368 пункта, или 0,35%, до 10941,17 пункта.

Многие инвесторы анализируют последствия эпидемии Covid-19, в результате которой миллионы оказались без работы, и целы сегменты экономики испытали падение прибыли.

Несмотря на то, что пандемия ударила по прибыли многих бизнесов, более трех четвертей компаний, торгующихся на S&P 500, отчитались о прибыли, причем у большинства прибыль превысила ожидания аналитиков, говорят в UBS.

Уверенные отчеты о прибыли в последние недели способствовали росту фондовых рынков США. Рост акций крупных технологических компаний - это признание инвесторами того факта, что некоторые компании выиграли от того, что люди стали больше полагаться на программное обеспечение, облачные хранилища и социальные сети для поддержания связи и работы из дома.

Тем не менее, технологически ориентированный Nasdaq Composite во вторник показал лишь небольшой рост, и отстал от индекса Russell 2000, который поднялся на 0,69%. Это указывает на то, что инвесторы задаются вопросом, не переоценены ли акции некоторых технологических компаний.

Акции Facebook Inc. упали на 0,85%, акции Alphabet Inc. снизились на 0,64%. Бумаги Microsoft подешевели на 1,5% на фоне сомнений в том, удастся ли компании завершить сделку с TikTok.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,514% с 0,562% в понедельник.

В Азии гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2%, возглавив рост в регионе. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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